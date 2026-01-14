La ONU pide cerca de 2.000 millones de euros para prestar ayuda a más de 4 millones de personas en Ucrania

Los bomberos extinguen las llamas entre los escombros de un edificio parcialmente destruido como consecuencia de un ataque con misiles rusos en Kryvyi Rih, Ucrania - Europa Press/Contacto/Mykola Miakshykov

MADRID 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Organización de Naciones Unidas y sus "socios humanitarios" han solicitado este martes una ayuda de 2.300 millones de dólares (1.980 millones de euros) para prestar ayuda esencial a más de cuatro millones de personas en situación de vulnerabilidad en Ucrania, a poco más de un mes para que se cumplan cuatro años desde la invasión lanzada por Moscú.

Así lo ha anunciado el organismo en un comunicado difundido en su página web en el que ha lamentado los estragos de una "implacable guerra" en territorio ucraniano y que le llevan a lanzar el "Plan de Necesidades y Respuesta Humanitaria", con el que espera "brindar apoyo vital, incluidos alimentos, atención médica, refugio, protección, asistencia en efectivo y otra ayuda, a 4,1 millones de las personas más vulnerables en 2026", si bien se espera que 10,8 millones de ucranianos requieran ayuda humanitaria este mismo año.

"La crisis humanitaria de Ucrania se ha visto impulsada por ataques incesantes desde la invasión a gran escala en 2022", ha declarado en la nota el coordinador humanitario de la ONU para Ucrania, Matthias Schmale, antes de indicar que, cuatro años más tarde "nos enfrentamos a otro punto de inflexión crítico", aludiendo a los cortes "generalizados" de electricidad y calefacción durante las "extremas" condiciones invernales que enfrenta Ucrania en esta época del año.

Así, ha apuntado que estas interrupciones de suministros esenciales "están creando una crisis dentro de la crisis y llevando al límite la capacidad de la población para afrontar la situación", lo que obliga a "adaptar" la acción humanitaria, "respondiendo a los nuevos riesgos y a la intensificación de las necesidades".

El plan, coordinado por la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), se centrará en las poblaciones que viven cerca de la línea de frente y regiones fronterizas puesto que son las que "siguen afrontando las mayores necesidades humanitarias debido a la intensificación de los bombardeos, la destrucción de infraestructura civil y la persistente interrupción de los servicios esenciales".

A estas se suman las personas que residen "en territorios ocupados por la Federación Rusa", puesto que "siguen en gran medida aisladas de los servicios esenciales y de los sistemas de protección, enfrentando graves violaciones de derechos e inseguridad, mientras que el acceso humanitario sigue siendo extremadamente limitado".

"Debemos hacer todo lo posible para garantizar que los más vulnerables de Ucrania puedan sobrevivir con la mayor dignidad posible", ha defendido, antes de hacer un "llamamiento" a la comunidad internacional en su conjunto --países, otros donantes y ciudadanos-- para que "mantengan su solidaridad con las personas más vulnerables de Ucrania".