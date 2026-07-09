Bruselas presenta a los 27 opciones para restringir o vetar el comercio con asentamientos ilegales israelíes

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BRUSELAS 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha remitido ya a los Estados miembro un documento con distintas opciones para imponer restricciones comerciales sobre los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados, incluida la posibilidad de limitar o prohibir las importaciones procedentes de estas colonias ilegales, una propuesta que los ministros de Exteriores debatirán el próximo lunes en una reunión en Bruselas.

"La Comisión ha enviado efectivamente un documento de opciones a los Estados miembro, en línea con las conclusiones del Consejo Europeo de junio. Ese documento será debatido en el Consejo de Asuntos Exteriores de la próxima semana", ha informado el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill, durante la rueda de prensa diaria de la institución.

Así, ha explicado que el texto "presenta opciones" para, por un lado, "mejorar el actual sistema de trato diferenciado en lo que respecta al comercio con los asentamientos israelíes" y, por otro, "opciones para restringir o prohibir la importación de bienes procedentes de esos asentamientos ilegales", con el objetivo de responder al deterioro de la situación sobre el terreno.

"Lo hemos transmitido a los Estados miembro, tal y como nos comprometimos a hacer. Será debatido el lunes en el Consejo de Asuntos Exteriores y, a partir de esa discusión, haremos balance y veremos cuáles son los siguientes pasos", ha zanjado, al rechazar pronunciarse sobre la base jurídica de las distintas alternativas.

Fuentes diplomáticas explican que precisamente ese será uno de los aspectos que deberán aclarar los países durante el debate, ya que de ello dependerá el mecanismo necesario para una eventual aprobación.

Así, si finalmente se plantea como una medida de política comercial, podría salir adelante por mayoría cualificada, mientras que si se encuadra en el ámbito de la política exterior o de las sanciones requeriría unanimidad entre los Veintisiete.

En todo caso, las mismas fuentes señalan que la reunión del lunes servirá para comprobar si alguna de las alternativas presentadas por el Ejecutivo comunitario reúne apoyos suficientes para seguir avanzando en su tramitación.

Precisamente, una de las principales incógnitas sigue siendo si existe una mayoría cualificada suficiente para sacar adelante una eventual restricción comercial. Según las mismas fuentes, Alemania no ha dado por ahora señales de que vaya a respaldar la iniciativa, mientras que la posición de Italia, que podría resultar determinante para inclinar la balanza entre los Estados miembro, sigue siendo una incógnita.

En todo caso, destacan que durante los últimos meses se ha producido una evolución en las posiciones de varios países respecto a la necesidad de adoptar medidas sobre el comercio con los asentamientos, una reivindicación que España ha impulsado de forma constante junto a otros socios, al tiempo que consideran que disponer por primera vez de una propuesta formal de la Comisión permitirá centrar el debate político sobre un texto concreto y no sobre hipótesis.