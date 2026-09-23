Bruselas promete seguir cerrando vías de elusión de las sanciones rusas tras levantar la UE las medidas a dos oligarcas

Archivo - La sede de la Comisión Europea, el edificio Berlaymont, en Bruselas - LUKASZ KOBUS - Archivo

BRUSELAS, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha prometido este miércoles seguir cerrando posibles "brechas" que permitan eludir las sanciones contra Rusia y estudiar nuevas medidas restrictivas para limitar su economía de guerra, después de que los Veintisiete acordaran este martes levantar las restricciones contra dos oligarcas cercanos al Kremlin y la renovación por tres años de las medidas contra cerca de otras 3.000 personas y entidades por la guerra de Ucrania.

"Siempre estamos trabajando para garantizar que nuestras sanciones sean lo más efectivas posible. Cerramos todas las posibles brechas", ha señalado el portavoz de Exteriores de la UE, Christian Wigand, en una rueda de prensa desde Bruselas, donde ha defendido que las medidas adoptadas por el bloque contra Moscú "están demostrando ser efectivas".

Así ha respondido al ser cuestionado sobre el acuerdo unánime de los Estados miembro de ayer, en el que --por petición de Francia, Eslovaquia y Luxemburgo--, se levantaron las sanciones que pesaban desde el inicio de la invasión de Ucrania contra el empresario azerí Alisher Usmanov y el oligarca ucraniano Mijail Fridman, ambos cercanos al presidente ruso, Vladimir Putin.

En este sentido, Wigand ha asegurado que Bruselas lleva "varios años" trabajando para evitar que Rusia pueda sortear las restricciones europeas y que por ello la Comisión continuará estudiando nuevas medidas para limitar "tanto como sea posible" su economía de guerra.

Preguntado por las críticas a esta decisión y por si el levantamiento de las medidas contra dos de los empresarios puede debilitar el régimen de sanciones, el portavoz comunitario ha evitado valorar la decisión de los Estados miembro y se ha limitado a señalar que Bruselas "toma nota" del acuerdo.

"La UE ha vuelto a demostrar su unanimidad al confirmar las sanciones existentes contra Rusia. También tomamos nota de la decisión de los Estados miembro de levantar las sanciones a determinadas personas", ha añadido, destacando el paso adicional adoptado "esta vez" prorrogando las sanciones 36 meses en lugar de solo seis, como se venía haciendo hasta ahora.

NUEVAS INCLUSIONES EN LA LISTA DE SANCIONADOS

Por otro lado, el portavoz comunitario ha avanzado que trabaja en "un gran número" de nuevas inclusiones en la lista de sancionados, aunque ha aclarado que esta iniciativa no constituye un nuevo paquete de sanciones contra Rusia tras la aprobación del vigésimo primero de ellos este verano.

También ha recordado en este sentido que la Unión Europea ha ampliado de manera continuada las sanciones desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania y que cuenta actualmente con cerca de 3.000 personas y entidades sometidas a medidas restrictivas.

"Seguimos estudiando nuevas medidas para garantizar que la economía de guerra rusa quede limitada tanto como podamos", ha resumido Wigand, quien ha apuntado a los datos económicos de Rusia como muestra de que las sanciones europeas están teniendo efecto.