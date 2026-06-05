Bruselas propondrá en enero más restricciones de visado a Rusia tras las quejas de una decena de países

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha indicado este viernes que trabaja en una propuesta para endurecer aún más la política de visados a Rusia como respuesta a la guerra de invasión en Ucrania, con una iniciativa que prevé presentar en enero del próximo año y que planteará "restricciones específicas".

"Propondremos introducir medidas restrictivas de visado específicas para abordar mejor los riesgos de seguridad derivados de acciones hostiles de terceros países. Formará parte de la revisión del código de visados a principios del próximo año", ha indicado en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario de Interior, Markus Lammert.

Bruselas anuncia este paso un día después de que once países del espacio Schengen, entre ellos Países Bajos, Suecia y Polonia, le enviaran una carta crítica con la aplicación "desigual" que otros Estados miembro hacen de las restricciones de visados acordadas por el bloque para los ciudadanos rusos. En la misiva, los países exigen a la Comisión Europea que presente medidas legalmente vinculantes para endurecer las condiciones de emisión de visados.

"La fragmentación debilita nuestra influencia, socava la confianza pública y corre el riesgo de enviar señales contradictorias en un momento en que se necesita claridad y determinación", advierten en una carta firmada por los titulares de Interior y Exteriores del grupo de países que ha sido remitida al comisario de Interior, Magnus Brunner, y a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas.

El texto lo firman nueve Estados miembro de la UE --Suecia, Dinamarca, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa y Países Bajos--, pero se suman también Noruega e Islandia, miembros de pleno derecho del espacio sin fronteras Schengen.

En ella reconocen que les resulta "muy inquietante ver un número creciente de turistas rusos disfrutando de viajes de ocio en playas europeas y en 'resorts' europeos mientras los misiles y los drones siguen golpeando a civiles e infraestructura civil en Ucrania".

El portavoz ha dicho además que el Ejecutivo comunitario comparte con estos países la preocupación por el riesgo de que combatientes en activo o excombatientes rusos lleguen a suelo comunitario y representen un peligro para la seguridad de la Unión, por lo que también está trabajando en "analizar posibles vías para restringir su acceso al espacio Schengen".

ITALIA, FRANCIA Y ESPAÑA COPAN EL NÚMERO DE VISADOS EMITIDOS

En todo caso, Lammert ha querido recordar que, desde el inicio de la guerra en Ucrania, la Unión ha tomado medidas para restringir los visados a Rusia, incluida la suspensión del acuerdo de visados en 2022 que supuso volver a trámites más largos, complejos y costosos para obtener el permiso consular.

Además, en noviembre del pasado año también se acordo que los nacionales rusos ya no pudieran optar a visados de entrada múltiple, sino que tengan que cumplir con el trámite consular individual cada vez que quieran viajar a uno de los países de la UE.

"El número de visados emitidos para nacionales rusos ha caído significativamente desde el inicio de la guerra. Había cerca de 4 millones antes de que comenzara la guerra y ahora estamos en torno a medio millón de visados al año", ha explicado el portavoz communitario, que, sin embargo, no ha querido ofrecer datos por países.

Las cifras oficiales publicadas por la Comisión en su plataforma, sin embargo, apuntan que en la UE se expidieron 618.806 visados a ciudadanos rusos en 2025, una cifra superior a los 541.839 de 2024. Del total, más del 71% fueron concedidos solo por tres países: Italia, Francia y España.

Italia emitió el año pasado 161.121 visados a ciudadanos rusos, seguida por Francia, con 156.547. En tercera posición se sitúa España, con 123.359 visados a ciudadanos rusos expedidos en los consulados de Moscú (111.996) y San Petersburgo (11.363). Este dato es superior a los 111.187 de 2024 y los 92.414 de 2023, en el caso español.