Bruselas propone congelar activos y vetar entrada a la UE a quienes trafican con migrantes y al crimen organizado

Archivo - Sede de la Comisión Europea en Bruselas. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto este jueves establecer un nuevo régimen de sanciones que permita congelar activos y vetar la entrada en la Unión Europea a quienes participan de delitos graves como el tráfico de migrantes, la trata de seres humanos, el narcotráfico o el blanqueo de capitales del crimen organizado.

El objetivo es que este régimen --que necesita aún el apoyo por unanimidad de los 27 para ser adoptado-- permita reaccionar de manera "coordinada" para poder activar sanciones "rápidas, proporcionadas y revisadas periódicamente".

En concreto, las medidas coercitivas posibles dentro de este marco serían, por un lado, la inmovilización de activos y la prohibición de poner fondos u otros recursos económicos a disposición de las personas o entidades incluidas en la lista y, por otro, la prohibición de viaje para impedir la entrada en los Estados miembro o el tránsito por ellos de personas incluidas en la lista.

El Ejecutivo comunitario, que ha diseñado la propuesta de la mano de la Alta Representante de Política Exterior de la UE y vicepresidenta comunitaria, Kaja Kallas, plantea que las sanciones castiguen "actividades ilícitas originarias de fuera de la Unión que, debido a su carácter generalizado, sistemático u organizado, supongan una amenaza grave para los valores de la Unión, para la seguridad de la Unión y de sus Estados miembro o para la seguridad internacional".

También reaccionarán a "conductas relacionadas con el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos y otras actividades relacionadas con las drogas ilícitas, la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego y el blanqueo de capitales".

Asimismo, podrán aplicarse contra "personas y entidades identificadas que participan en estas actividades, incluidas aquellas que las dirigen, dirigen o apoyan mediante la introducción y el establecimiento de un marco claro para las medidas restrictivas".