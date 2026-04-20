Bruselas propone reactivar plenamente el acuerdo de cooperación con Siria

Archivo - Las banderas de la Unión Europea ondean frente al edificio Berlaymont en Bruselas, sede de la Comisión Europea. - Alicia Windzio/dpa - Archivo

BRUSELAS 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha propuesto reactivar plenamente el acuerdo de cooperación entre la Unión Europea y Siria, suspendido en parte desde 2011, en un paso para retomar el marco de relaciones económicas y comerciales entre ambas partes, según ha informado este lunes el Ejecutivo comunitario.

El acuerdo, en vigor desde 1978, constituye el marco de cooperación entre ambas partes en ámbitos como el desarrollo económico y social y las relaciones comerciales, e incluye la eliminación de aranceles para la mayoría de productos industriales sirios exportados a la UE, así como la supresión de restricciones cuantitativas en el comercio bilateral.

La propuesta llega después de que la UE levantara todas las sanciones económicas contra Siria en mayo de 2025 y en el marco de la nueva estrategia presentada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, para apoyar la transición política y la recuperación económica del país.

En este contexto, Bruselas plantea retomar plenamente el acuerdo como parte de este nuevo marco de relaciones, que incluye el refuerzo de la cooperación política, económica y comercial entre ambas partes, así como medidas de apoyo a la transición liderada por Siria y a la respuesta a las necesidades humanitarias.

La estrategia presentada por la Comisión contempla además un paquete de apoyo financiero de unos 620 millones de euros para el periodo 2026-2027, destinado a ayuda humanitaria, apoyo a la recuperación y cooperación bilateral.

La propuesta deberá ser adoptada formalmente por el Consejo de la Unión Europea y posteriormente notificada a las autoridades de transición sirias, en un contexto en el que ambas partes prevén celebrar un diálogo político de alto nivel el próximo 11 de mayo.