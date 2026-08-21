Bruselas reafirma su "solidaridad inquebrantable" con Ucrania en el 35 aniversario de su independencia

Archivo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Kiev (Ucrania) - Christoph Soeder/dpa Pool/dpa - Archivo

BRUSELAS 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha reafirmado este viernes la "solidaridad inquebrantable" de la Unión Europea con Ucrania y su compromiso con la soberanía, la independencia y la integridad territorial del país, a las puertas de que este 24 de agosto se cumplan 35 años de la independencia ucraniana de la Unión Soviética.

"Continuamos junto a Ucrania en la búsqueda de una paz integral, justa y duradera, y apoyando su camino europeo", ha señalado el Ejecutivo comunitario en un comunicado, en el que ha recordado los primeros desembolsos del préstamo de 90.000 millones de euros aprobado para sostener la defensa y la reconstrucción del país, así como la reciente adopción del 21º paquete de sanciones contra Rusia.

También ha recordado la visita de la presidenta Ursula von der Leyen a Kiev el pasado mes de julio, en la que se puso en marcha una nueva Asociación Industrial de Defensa UE-Ucrania y un acuerdo de drones dotado con 1.000 millones de euros adicionales.

En este aniversario, la Comisión Europea ha subrayado además su papel en la recuperación económica del país, en el retorno de los menores ucranianos deportados por Rusia y en la rendición de cuentas por "los crímenes rusos", a través de la Comisión Internacional de Reclamaciones y el Tribunal Especial para el Crimen de Agresión.

"Desde que Rusia inició su invasión a gran escala en febrero de 2022, la UE y sus Estados miembro han movilizado un total de 220.200 millones de euros en asistencia humanitaria, financiera y militar para Ucrania y su población", prosigue el escrito.

Por último, ha puesto como ejemplo del compromiso de la Unión Europea con Kiev que desde 2024 ha destinado 8.000 millones de euros procedentes de los activos inmovilizados del Banco Central ruso, de los que 3.800 millones se han canalizado a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz y el Fondo para Ucrania.