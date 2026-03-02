Bruselas refuerza repatriaciones y convoca a los 27 para abordar la subida del petróleo tras la crisis en Irán

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen - DATI BENDO

BRUSELAS, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea va a reforzar sus esfuerzos de evacuación y repatriación de los ciudadanos europeos que se encuentran en Oriente Próximo y convocará esta misma semana a técnicos los Veintisiete para abordar la subida del precio del petróleo y los riesgos para el suministro tras la crisis desatada por los ataques del sábado de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En un comunicado emitido tras la reunión extraordinaria este lunes del Colegio de Comisarios centrada en cuestiones de seguridad, el Ejecutivo comunitario ha anunciado que tras examinar "la evolución de la situación en Irán y en Oriente Próximo" y sus posibles repercusiones para la UE, va a proteger a los ciudadanos de "las consecuencias negativas".

Según el organismo dirigido por Ursula von der Leyen habrá varias líneas de actuación; la primera, reforzar los esfuerzos de evacuación y repatriación de los Estados miembro a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE y del Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias, en estrecha colaboración con las delegaciones de la UE en Oriente Próximo.

Asimismo, va a intensificar la vigilancia por los riesgos de interrupciones en el transporte de petróleo, especialmente en torno al estrecho de Ormuz y el mar Rojo, y va a reforzar la coordinación con aerolíneas, navieras y Estados, después de que Irán haya iniciado el cierre de una de las principales rutas para el transporte de crudo en represalia por los ataques de EEUU e Israel.

En materia de energía, la Comisión ha detallado que sigue de cerca la evolución tanto de los precios como del suministro de crudo y va a convocar esta misma un grupo de trabajo sobre energía con los Estados miembro, en coordinación con la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

REFUERZO DE LA SEGURIDAD INTERNA

Del mismo modo, este Colegio de Comisarios extraordinario ha coincidido en la necesidad de mantener elevada la vigilancia en cuanto a seguridad interior ante las posibles amenazas derivadas de la espiral del conflicto en Oriente Próximo.

En concreto, el Ejecutivo comunitario mantendrá una estrecha cooperación con Europol y los Estados miembro ante posibles riesgos para la seguridad interna del bloque comunitario en su conjunto.

Por último, en materia migratoria, la Comisión va a reforzar la preparación mediante un seguimiento "más estrecho" de las tendencias y una cooperación reforzada con las agencias pertinentes de la ONU y los países socios, según se lee en el escrito.