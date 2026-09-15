Bruselas reivindica que Serbia "es mucho más" que la glorificación de Mladic

La comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo sobre el funeral de Ratko Mladic en Estrasburgo (Francia). - MATHIEU CUGNOT

BRUSELAS, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha reivindicado que Serbia "es mucho más" que las imágenes de dirigentes políticos y representantes estatales rindiendo homenaje al excomandante serbobosnio Ratko Mladic durante su funeral la semana pasada, al tiempo que ha reclamado al país balcánico que afronte "con honestidad" los capítulos más "oscuros" de su historia para poder avanzar en su camino hacia la Unión Europea.

"Las imágenes que hemos visto no representan a la sociedad serbia en su conjunto. Numerosos ciudadanos de Serbia y de la región me han escrito rechazando la glorificación de los criminales de guerra. Por eso, sé que Serbia es mucho más", ha afirmado la comisaria europea de Ampliación, Marta Kos, durante un debate en el pleno del Parlamento Europeo que tiene lugar este martes en Estrasburgo (Francia).

Kos, eslovena nacida en la antigua Yugoslavia, ha defendido que Serbia son "sus jóvenes, sus emprendedores, sus funcionarios, sus artistas y sus periodistas", así como los ciudadanos que quieren que el país "avance", afronte su pasado y pueda vivir en una Serbia "libre, democrática y europea".

"Esa Serbia merece ser escuchada, esa Serbia merece recibir apoyo y esa Serbia tiene un lugar en Europa", ha recalcado la comisaria, quien ha defendido que ser "amigo" de Serbia, como lo es el bloque comunitario implica también "ser honesto" con el país balcánico, que es candidato a adherirse a la Unión Europea.

En este sentido, ha señalado que la UE puede mantener "conversaciones difíciles" con Belgrado sobre las reformas necesarias y su proceso de adhesión, pero ha advertido de que "no se puede negociar sobre la dignidad de las víctimas del genocidio y de los crímenes de guerra".

"Europa nunca pedirá a Serbia que reniegue de su identidad o de su historia, pero Europa sí pedirá a Serbia que afronte su historia con honestidad, incluidos sus capítulos más oscuros", ha incidido Kos durante su intervención en la Eurocámara.

UN HOMENAJE "PROFUNDAMENTE PERTURBADOR"

La comisaria ha cargado especialmente contra los homenajes a Mladic, también conocido como el 'Carnicero de Bosnia' y condenado por genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su responsabilidad en las atrocidades cometidas durante la guerra de Bosnia.

"Las imágenes del funeral de Ratko Mladic fueron profundamente perturbadoras. Reflejan una incapacidad para afrontar el pasado y contradicen los valores que se encuentran en el corazón de la integración europea", ha denunciado, incidiendo en la presencia en el acto de ministros serbios, funcionarios estatales y representantes militares, junto a dirigentes y políticos de la República Srpska, una de las dos entidades políticas que forman Bosnia y Herzegovina.

En este contexto, ha recordado que Serbia, al solicitar su adhesión a la UE, se comprometió con los principios y valores europeos y ha insistido en que "la glorificación de criminales de guerra, la negación del genocidio y el revisionismo" son "fundamentalmente incompatibles" con ellos. "No tienen cabida en la UE y no tienen cabida en los países candidatos", ha sentenciado.

La responsable europea de Ampliación ha instado así a las autoridades serbias y al resto de actores de la región a avanzar hacia una "reconciliación genuina" y dejar de utilizar el pasado como "una barrera para el futuro", con el objetivo de que los países de los Balcanes puedan construir juntos un futuro "pacífico y próspero" dentro de la Unión Europea.

ESPERA ELECCIONES "LIBRES, JUSTAS Y TRANSPARENTES"

Pese a sus críticas, Kos ha insistido en que avanzar en el camino europeo de Serbia responde al "interés común" de ambas partes y ha asegurado que la Comisión seguirá haciendo "todo lo que esté en su mano" para respaldar el proceso de adhesión.

Asimismo, de cara a las próximas elecciones serbias --convocadas el próximo 25 de octubre-- ha reclamado que sean "libres, justas y transparentes". "Los ciudadanos serbios tendrán la oportunidad de decidir qué camino quieren seguir", ha concluido la comisaria.