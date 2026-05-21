Bruselas trabaja en su 21º paquete de sanciones ante la escalada de amenazas rusas contra los países bálticos

El comisario de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, en una rueda de prensa desde Bruselas - JENNIFER JACQUEMART

BRUSELAS 21 May. (EUROPA PRESS) -

El comisario de Economía y Productividad, Valdis Dombrovskis, ha informado este jueves de que la Comisión Europea está ya trabajando en el vigésimo primer paquete de sanciones contra Rusia, en respuesta a la intensificación de sus amenazas y operaciones híbridas contra los Estados miembro de la UE y, en particular, contra los países bálticos.

"En lo que respecta a las sanciones, sí, estamos trabajando en el 21º paquete de sanciones, ya que vemos que Rusia está ahora, de hecho, intensificando sus amenazas y operaciones híbridas contra los Estados miembros de la UE", ha indicado el comisario en una rueda de prensa desde Bruselas al ser preguntado sobre si se esperan nuevas medidas restrictivas contra Moscú.

De hecho, la Alta Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Kaja Kallas, afirmó hace dos semanas de que ya se había pedido a los Veintisiete que presentaran sus propuestas para el nuevo paquete, de cara a que pudiese obtener la luz verde antes del verano.

Así las cosas, Dombrovskis ha subrayado que Rusia y Bielorrusia "son directamente responsables" de las incursiones de drones que están poniendo en peligro la vida y la seguridad de la población de los países bálticos y del flanco oriental, y ha advertido de que las amenazas públicas de Moscú contra los Estados bálticos son "completamente inaceptables".

En este sentido, ha garantizado que la UE "responderá con unidad y firmeza" y seguirá reforzando la seguridad de su flanco oriental "con una defensa colectiva sólida y una preparación en todos los niveles", en línea con lo expresado este miércoles por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.