Bruselas urge al espacio Schengen militar: Mientras los europeos rellenan papeles, los rusos llegan a Polonia

El comisario europeo de Defensa y Espacio, Andrius Kubilius, ha insistido este martes en la idea de un "espacio Schengen militar" para agilizar el despliegue de tropas europeas en el caso de un eventual ataque de Rusia en suelo comunitario, tras advertir de trabas burocráticas y carencias de infraestructuras para el traslado rápido de tropas y equipo pesado.

Durante un discurso en un foro sobre movilidad militar y resiliencia celebrado en Vilna, la capital de Lituania, el comisario ha hecho suyas las palabras del general estadounidense John J. Pershing que afirmó tras la Primera Guerra Mundial que "la infantería gana batallas", pero que "la logística gana guerras".

Kubilius ha indicado que aunque existe libertad de movimiento para los ciudadanos en la UE, no ocurre lo mismo en el caso de soldados, ya que hay Estados miembro que exigen un preaviso de hasta 45 días para el movimiento de tropas, un "papeleo" que en su opinión genera "un gran dolor de cabeza" porque "tanques y tropas están atados con burocracia".

A ello se suma que, como ha relatado, "las normas sobre movimientos militares están fragmentadas", no solo a nivel nacional, sino a veces también incluso a nivel regional, lo que acumula "retraso sobre retraso" y "dolor de cabeza sobre dolor de cabeza" cuando se necesita un despliegue rápido de militares.

Tras "los problemas teóricos", ha proseguido en su explicación, "vienen los obstáculos del mundo real", como problemas de capacidad con puentes y carreteras "demasiado frágiles para transportar tanques", túneles "demasiado pequeños" y que eso "provoca largos desvíos y atascos".

"Nuestras normas en tiempos de paz no son aptas para la movilidad militar. Nuestra infraestructura tampoco. El traslado de tropas de un extremo a otro de Europa podría llevar semanas o incluso meses. Eso no disuadirá a Putin, eso invitará a Putin", ha añadido Kubilius, sosteniendo que para disuadir a Rusia hay que crear "un espacio Schengen militar".

El comisario ha llamado a entender que "no hay disuasión creíble sin movilidad militar", y que la movilidad militar determina "si la solidaridad europea y la defensa colectiva son teóricas u operativas". Si no, ocurrirá que "mientras los soldados europeos rellenan los papeles, los soldados rusos llenarán el vacío de Suwalki (Polonia).

UNA 'VÍA RÁPIDA' CON MENOS PAPELEO

Kubilius ha recordado que la invasión rusa de Ucrania puso sobre la mesa que "la geografía" y "el tiempo" importan, y que "la disuasión no depende sólo de las fuerzas" que se poseen, sino también de la capacidad para desplegarlas y mantenerlas.

"Para los países del flanco oriental, el factor decisivo en una crisis es el tiempo. Para ellos, la movilidad militar es una cuestión de vida o muerte. En el actual entorno de seguridad, la distancia de los centros de refuerzo en Europa occidental se traduce directamente en exposición estratégica", ha agregado.

En este punto, ha recordado la propuesta lanzada por la Comisión Europea el pasado mes de noviembre para una 'vía rápida" de despliegue militar con normas vinculantes a todos los Estados miembro para "sustituir el caótico mosaico de 27 normas nacionales diferentes por un único y claro reglamento europeo".

"Las reglas son simples. En tiempos de emergencia se acabaron los permisos para el traslado de soldados. Basta con notificar al país que se necesita cruzar. Y en tiempos de paz, un único permiso europeo. Válido para toda la Unión Europea y que se emita en un plazo máximo de tres días", ha detallado.

Kubilius ha apuntado también a un Fondo de Solidaridad para abordar los problemas de capacidad en infraestructuras, con el fin de compartir recursos de transporte clave, como trenes de plataforma o vehículos médicos, además de la inclusión de 18.000 millones de euros en el próximo presupuesto europeo para infraestructura de doble uso.

"Debemos empezar por mejorar los cuellos de botella más importantes en cuatro corredores clave de movilidad militar, identificados por los Estados miembros. Y debemos estar preparados para cualquier imprevisto", ha afirmado, adelantando que se espera que las primeras negociaciones entre el Parlamento y el Consejo (los Estados) sobre este paquete tengan lugar este verano.