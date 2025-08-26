Bruselas ve "inaceptable" la muerte de cinco periodistas en el ataque israelí contra un hospital en Gaza

BRUSELAS 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha tachado este martes de "inaceptable" el ataque perpetrado este lunes por el Ejército israelí contra el hospital Nasser, en el sur de la Franja de Gaza, que se ha saldado con la muerte de cinco periodistas y que dejó en total una veintena de fallecidos.

"Nos ha impactado mucho el hecho de que también haya periodistas entre las víctimas de estos ataques, lo cual es inaceptable. Están haciendo su trabajo. Están llevando a cabo su labor en condiciones extremadamente peligrosas", ha afirmado la portavoz comunitaria, Paula Pinho, este martes en rueda de prensa.

En la misma línea, el portavoz de Asuntos Exteriores, Anouar El Anouni, ha añadido que "los civiles y los periodistas deben estar protegidos por el derecho internacional" al tiempo que ha lamentado que este conflicto ha dejado ya "demasiadas víctimas mortales".

"Debe terminar ya", ha incidido, antes de reiterar el llamamiento de la Comisión a Israel "para que respete el derecho internacional humanitario y garantice que se investiguen estos ataques".

Los portavoces han recordado también que Bruselas ha defendido "firmemente" la seguridad y la protección de los periodistas "incluso en tiempos de guerra" y que ha pedido, en su diálogo con Israel, que "los periodistas deben recibir la misma protección que los civiles en todo momento".

Sin embargo, han evitado responder a las preguntas de los periodistas sobre si la Comisión Europea está considerando medidas concretas específicas para proteger la libertad de prensa y garantizar la seguridad de los medios en el terreno.

La reacción del Ejecutivo comunitario llega más de 24 horas después del ataque israelí, algo a lo que El Anouni ha restado importancia, pues considera más relevante contar con una voz europea "clara". "Lo único que nos interesa hoy es mejorar la situación de los civiles en Gaza, mientras vemos cómo la hambruna se extiende ante nuestros ojos", ha remachado.

"No creo que debamos abrir la caja de Pandora de quién ha reaccionado o cuándo", ha insistido el portavoz ante las preguntas de los medios sobre la ausencia de reacción tanto por parte de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, como de la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas.

Quien sí se pronunció este lunes al respecto fue la comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, a través de una publicación en la red social X en la que lamentaba "con gran pesar" la muerte de civiles, incluyendo periodistas, mientras "todos ellos cumplían con su deber".

La política belga ha reiterado, además, su llamamiento a Israel "para que ponga fin a la práctica de matar a quienes intentan contarle al mundo lo que está sucediendo en Gaza" y ha recalcado que "los periodistas, médicos y rescatistas deben estar protegidos en todo momento".