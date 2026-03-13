Bruselas ve "sólido" el plan de rearme polaco pese al veto del presidente a financiarlo con SAFE

Archivo - El presidente de Polonia, Karol Nawrocki - Yauhen Yerchak/SOPA Images via Z / DPA - Archivo

BRUSELAS, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha definido como "sólido" y "bien preparado" el plan de rearme de Polonia para incentivar las compras conjuntas de equipos militares --el programa de financiación militar de la Unión Europea SAFE--, después de que el presidente del país, Karol Nawrocki, haya decidido vetar los fondos europeos esgrimiendo que incrementan la dependencia de su país de la UE.

Así lo ha asegurado este viernes en una rueda de prensa desde Bruselas el portavoz de Defensa de la Comisión, Thomas Regnier, al ser preguntado si Polonia podrá seguir utilizando los casi 44.000 millones de euros que se le asignaron en base a este instrumento pese al veto de su jefe de Estado.

"Polonia ha presentado una propuesta muy sólida y bien preparada que tanto la Comisión como el Consejo han aprobado en tiempo récord. Ahora, refiriéndome a los posibles pasos siguientes, pagos o no, nuestra posición es muy clara: el tiempo es esencial y estamos comprometidos a implementar el plan sin demora", ha indicado.

Regnier, que ha evitado entrar "en el debate político nacional", ha detallado que el Ejecutivo comunitario está haciendo todo de su parte para finalizar el contrato con las autoridades polacas de cara al mes de abril. "Los Estados miembro que reciben una partida de nuestra parte es porque han solicitado el dinero", ha apuntado.

Eso sí, ha avisado de que "Polonia es la columna vertebral" del flanco oriental de la UE, y que la Comisión está "extremadamente feliz" y necesita a Polonia "a bordo" para la seguridad de Europa, y de todo el continente.

"Así que, no entraremos en debates políticos internos. Nuestra posición es muy clara: estamos plenamente comprometidos con el plan nacional polaco. Esperamos implementarlo sin demoras y actualmente estamos finalizando el acuerdo de préstamo", ha zanjado.

NAWROCKI: POLONIA DEBE ARMARSE EN SUS PROPIOS TÉRMINOS

Polonia ha presentado una solicitud de financiación de 43.700 millones de euros en el marco del programa de financiación militar de la Unión Europea SAFE, dotado con 150.000 millones en préstamos para incentivar las compras conjuntas de equipos militares.

De hecho, Polonia es el país con una mayor asignación (43.700 millones), seguido de Rumanía (16.600 millones), Francia (16.200), Hungría (16.200), Italia (14.900), Bélgica (8.300), Lituania (6.300), Portugal (5.800), Letonia (5.600), Estonia (2.600), Eslovaquia (2.300), República Checa (2.060), Bulgaria (3.200), Croacia (1.700), Chipre (1.200) y España (1.000)

No obstante, este jueves el presidente polaco anunció que había vetado el proyecto de ley aprobado en el Parlamento del país y que habría permitido a Varsovia acceder a los fondos SAFE, alegando que nunca firmaría una ley que "ataque la soberanía, independencia, seguridad económica y militar" de Polonia.

"Polonia debe armarse. Polonia debe construir un ejército fuerte. Polonia debe ser uno de los pilares de la seguridad europea y de la OTAN. Pero Polonia debe hacerlo en sus propios términos", esgrimió Nawrocki en un mensaje en redes sociales, señalando que este préstamo incrementaría la dependencia de su país de Bruselas.

Poco más tarde, el primer ministro polaco, Donald Tusk, reaccionó al veto del presidente asegurando que había perdido "la oportunidad de actuar como un patriota". "¡Qué vergüenza!", expresó en otro mensaje en redes sociales.

No es la primera vez que el presidente polaco se opone a medidas de seguridad para su país y, tras el veto, el Gobierno podría levantarlo si logra 276 apoyos del Parlamento, en el que dispone de 248 escaños.