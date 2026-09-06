BSW propone una "tercera vía" con un gobierno no partidista para la región de Sajonia-Anhalt

Archivo - La dirigente del partido BSW Amira Mohamed Ali (archivo) - Klaus-Dietmar Gabbert/dpa - Archivo

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Alianza Sahra Wagenknecht (BSW, por sus siglas en alemán) ha planteado este domingo la formación de un gobierno "no partidista" como "tercera vía" tras la victoria del partido de extrema derecha Alternativa para Alemania (AfD) en las elecciones regionales de este domingo en el estado de Sajonia-Anhalt.

La copresidenta de BSW Amira Mohamed Ali ha recordado que en campaña han prometido que no apoyarían ni a AfD ni al gobierno saliente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y plantea en cambio un "primer ministro no partidista".

"Haremos exactamente lo que anunciamos antes de las elecciones. No votaremos ni por el señor (Sven) Schulze (CDU) ni por el señor (Ulrich) Siegmund (AfD)", ha declarado, según recogen medios alemanes. "Tenemos que salir de estas trincheras. Es una guerra de trincheras y por eso hemos decidido que es la hora de un nuevo modelo: un ministro-presidente reconocido como imparcial que gobierne con mayorías rotativas, con la participación de todo el parlamento", ha explicado Mohamed Ali.

Esta fórmula permitiría poner en práctica políticas centradas en los problemas, "lo que a la larga también puede ayudar a superar las divisiones", ha arguementado.

AfD habría logrado 39 o 41 escaños según las encuestas a pie de urna de las televisiones ARD y ZDF, resultado de un apoyo del 44,5 o el 44% del electorado participante. Por detrás de AfD se situaría la CDU con un 18,5% de apoyo según los dos estudios (18,6 puntos menos que en las últimas elecciones), lo que se traduciría en unos 16 representantes.

En el tercer puesto estarían igualados el histórico Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), La Izquierda y Los Verdes (9% y 8-9 escaños cada uno), mientras que en sexto puesto estaría BSW (5%) por delante del Partido Liberal Demócrata (FDP, 2%). El mínimo para obtener representación es del 5%.

La participación ha sido una de las principales noticias de la jornada, con un 80% del censo al cierre de urnas, muy por encima del 60,3% de las últimas elecciones regionales.