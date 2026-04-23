Bukele compara con los Juicios de Núremberg el macrojuicio a cerca de 500 supuestos miembros de una mara en El Salvador

Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante un acto en abril de 2024 (archivo) - Europa Press/Contacto/Camilo Freedman - Archivo

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha comparado el macrojucio contra casi 500 presuntos miembros de la Mara Salvatrucha con los Juicios de Núremberg, en los que fueron juzgados los principales dirigentes de la Alemania nazi después de la Segunda Guerra Mundial.

Bukele, que ha rechazado las crítica a estos procesos, ha subrayado en un mensaje en redes sociales que "estos 486 terroristas no son delincuentes menores". "Son líderes de pandillas bien conocidos, la mayoría de ellos ya condenados por crímenes que cometieron personalmente, incluidos asesinatos, violaciones, a menudo seguida de asesinato, extorsión y secuestro", ha dicho.

"Este llamado 'juicio masivo' trata sobre los 47.000 crímenes que ordenaron, incluyendo más de 29.000 asesinatos probados más allá de toda duda razonable", ha manifestado el mandatario, quien ha sostenido que "el único aspecto 'novedoso' es hacer responsables a los jefes por los crímenes llevados a cabo por sus organizaciones".

En este sentido, ha reseñado que las autoridades de El Salvador "no inventaron este principio". "Se llama 'responsabilidad de mando' y se aplicó en Europa durante los Juicios de Núremberg", ha apuntado, en respuesta a las críticas al proceso por parte de Kenneth Roth, antiguo director de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW).

"¿Estás en contra de esos juicios también? ¿O solo estás aplicando la lógica de 'está bien para mí, pero no para ti'?", ha preguntado Bukele a Roth, quien en su mensaje recalcó que "un tribunal salvadoreño inició un lamentablemente injusto juicio colectivo" contra estas personas, "en uno de los mayores juicios masivos en el marco de la represión de Bukele contra la violencia de las pandillas a través de controvertidos poderes de emergencia".

El proceso, que se ha convertido en el primer juicio masivo de este tipo contra líderes de una pandilla, en este caso la Mara Salvatrucha (MS-13), abordará miles de delitos adjudicados al grupo, entre ellos órdenes de asesinato contra al menos 87 personas tan solo durante un fin de semana de marzo de 2022, hecho que llevó a Bukele a declarar una "guerra" contra las pandillas con un estado de excepción que ha dejado hasta la fecha más de 91.000 detenidos.

La MS-13 y su rival, Barrio 18, con sus facciones, son consideradas organizaciones terroristas por Estados Unidos y El Salvador, y llegaron a controlar el 80% del territorio nacional, tal y como asegura el presidente salvadoreño, que también acusa al grupo de "rebelión" por tratar de mantener el control territorial para establecer "un Estado paralelo".

Bukele sigue defendiendo su guerra contra las pandillas, cuyos miembros pueden ser detenidos sin que pese previamente una orden judicial y que ha llevado al encarcelamiento de miles de personas. Además, siempre ha negado que haya negociado con las pandillas, a pesar de que en septiembre de 2020 el portal El Faro publicó una investigación al respecto, a lo que se suma la denuncia por parte de Estados Unidos de un diálogo encubierto precisamente con la MS-13.