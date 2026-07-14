Bukele gana las primarias de su partido y buscará su tercer mandato consecutivo de seis años

Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. - Europa Press/Contacto/Camilo Freedman - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha ganado las primarias de su partido, Nuevas Ideas (NI), por lo que será el candidato de la formación a las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2027, un proceso con el que buscará hacerse con un tercer mandato consecutivo de seis años.

El propio partido ha difundido los resultados en su página web, si bien no ha aportado el porcentaje específico de votos obtenidos por Bukele, que lleva dos mandatos consecutivos en el cargo y puede ahora optar a un tercero tras la polémica reforma constitucional, que permite a un presidente presentares sin límites y amplía el mandato de cinco a seis años.

Ahora, el mandatario --que no se ha pronunciado de momento sobre este resultado-- deberá inscribir su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) antes del 19 de noviembre de 2026, de acuerdo con el calendario electoral.

De momento, las encuestas apuntan a que el presidente tiene altos índices de popularidad debido a la guerra contra las pandillas, que ha logrado reducir los índices de criminalidad del país, a pesar de las críticas vertidas en su contra por posibles violaciones de los Derechos Humanos.