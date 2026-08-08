Bulgaria denuncia la entrada de un dron en su espacio aéreo

Archivo - El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev. - Europa Press/Contacto/Marek Ladzinski - Archivo

MADRID, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, ha informado de la presencia de un dron en el espacio aéreo del país, que finalmente ha explotado cerca de la frontera con Rumanía, país que en las últimas semanas ha pasado por situaciones similares, teniendo que derribar hasta tres aparatos de este tipo que procedían de Rusia.

Radev ha explicado en rueda de prensa que el incidente ha sido registrado sobre las 8.10, hora local, y que el dron explotó en territorio búlgaro a 100 metros de la frontera, así como a casi un kilómetro de una estación compresora del gasoducto transbalcánico, que atraviesa Ucrania, Moldavia, Rumanía, Bulgaria y Grecia.

Los diferentes cuerpos policiales y personal del Ministerio de Defensa se encuentran ya en el lugar de los hechos para determinar el tipo de dron. "No se registraron víctimas ni daños a edificios ni infraestructuras", ha destacado tras la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad, informa el diario 'Telegraph'.

Asimismo, ha remarcado que "identificar y combatir este tipo de drones suponen todo un gran desafío" y ha señalado que el aparato no fue identificado ni por los radares búlgaros ni rumanos, ni tampoco recibieron información al respecto del centro de operaciones que la OTAN dispone en la localidad madrileña de Torrejón, que se encarga de la vigilancia aérea del sur de Europa.