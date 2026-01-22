Burkina Faso agradece a Togo su "excelente" cooperación por la extradición del expresidente Damiba

Archivo - El expresidente de transición burkinés Paul-Henri Sandaogo Damiba en un evento durante su mandato - Europa Press/Contacto/xinhua - Archivo

El Ministerio de Justicia de Burkina Faso ha expresado este miércoles su "sincero agradecimiento" a las autoridades de Togo por la "excelente" cooperación judicial, a raíz de la detención y extradición del expresidente de transición burkinés Paul-Henri Sandaogo Damiba solicitada a raíz de otro intento de asonada contra la junta militar que encabeza Ibrahim Traoré.

"En nombre del Gobierno de Burkina Faso, expresamos nuestro sincero agradecimiento a las autoridades de la hermana República de Togo por esta excelente cooperación judicial, que ejemplifica la sólida relación entre nuestros dos países", ha manifestado el ministro de Justicia, Maître Edasso Rodrigue Bayala, en un comunicado difundido en redes sociales por el Servicio de Información del Gobierno burkinés.

El titular de la cartera ha aprovechado el texto para confirmar la llegada de Damiba a Burkina el pasado sábado 17 de enero --anunciada este martes por Togo-- "para responder a los cargos que se le imputaban", en el marco de la investigación abierta que enfrenta por "malversación de fondos públicos, enriquecimiento ilícito, corrupción, incitación a la comisión de delitos, receptación agravada y blanqueo de capitales".

El expresidente de transición burkinés fue señalado por el ministro de Seguridad del país, Mahamadou Sana, como "actor principal" de un "intento de desestabilización" que incluía planes para el asesinato de altos cargos, entre ellos Traoré, y como responsable de "concebir y planificar las acciones, buscar y movilizar fondos y reclutar a poblaciones civiles y militares".

Damiba fue presidente interino de Burkina Faso entre el 31 de enero y el 30 de septiembre de 2022 después de ascender al puesto a raíz del golpe de Estado de enero de ese año contra el presidente electo, Roch Marc Christian Kaboré. Sin embargo, fue depuesto en una segunda asonada liderada por Traoré.