Burnham apunta a "una oportunidad" de centrarse en la guerra en Irán y el coste de la vida tras las 'midterms' en EEUU

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, en una fotografía de archivo datada el 28 de octubre de 2026 - Zeynep Demir Aslim / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha afirmado este miércoles que "el mundo tiene una oportunidad" de centrarse en resolver la guerra en Irán y el aumento del coste de la vida tras las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, en las que el Partido Republicano del mandatario, Donald Trump, ha perdido el control de las dos cámaras del Congreso.

"Trump ha aceptado los resultados, y creo que el mundo tiene una oportunidad de unirse en torno al problema que afecta a todos, que es el coste de vida", ha manifestado el 'premier' británico, quien ha defendido que él ha situado este asunto "en primer plano" durante sus tres primeros meses en Downing Street.

"Hemos tomado medidas, pero no puedo reducir la presión que el coste de la vida ejerce sobre las personas mientras no se resuelva el conflicto en Oriente Próximo, así como el conflicto en Ucrania, iniciado por Rusia", ha argumentado.

Así, ha hecho un llamamiento a "centrare ahora en estos asuntos". "Espero que el mundo encuentre el momento para hacerlo. Sin duda, eso es lo que pediré a todos los líderes con los que hable", ha argumentado, al tiempo que ha reseñado que Londres trabaja para "una desescalada" en Oriente Próximo que incluya la reapertura del estrecho de Ormuz.

Burnham ha hecho referencia además a las derrotas de candidatos derechistas durante las últimas semanas en Estados Unidos, Brasil o Serbia, entre otros, y ha esgrimido que la población mundial "quiere ver cómo el mundo se une y se centra en los asuntos que les importan".

"En todo el mundo, existe un reconocimiento de que un país no puede abordar esto por su cuenta y no puede lograrlo si hay división entre los países", ha manifestado el inquilino de Downing Street, según ha recogido la cadena de televisión británica Sky News.

Las 'midterms' han supuesto un varapalo para el Partido Republicano de Trump, dado que los demócratas han vivido una de las más grandes noches de su historia reciente y ha hecho válidos los escenarios más optimistas para ganar el control de las dos cámaras del Congreso de Estados Unidos.