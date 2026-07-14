Burnham se asegura la victoria en las primarias laboristas y será el próximo primer ministro de Reino Unido

Archivo - El candidato al liderazgo laborista Andy Burnham. - Danny Lawson/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exalcalde de Gran Mánchester Andy Burnham se ha asegurado la victoria en las primarias laboristas y será el próximo primer ministro de Reino Unido, después de recabar 27 apoyos adicionales de diputados laboristas, lo que eleva a 349 los respaldos y hace matemática su triunfo ya que hace imposible que un rival recabe los 81 apoyos necesarios para presentarse al proceso.

De esta forma, Burnham ganará los comicios internos por aclamación cuando acabe este jueves el plazo para presentar candidaturas. El siguiente paso será la dimisión formal del primer ministro, Keir Starmer, mientras se espera que su sucesor pueda tomar posesión del cargo el próximo lunes, 20 de julio.

Con esta nueva oleada de apoyos, solo quedan 54 diputados laboristas por pronunciarse lo que 'de facto' cierra las primarias puesto que no habrá un rival que pueda poner en pie una candidatura. Entre estos diputados se encuentra el propio Starmer y la ministra del Interior, Shabana Mahmood, que por su papel en la ejecutiva nacional laborista no pueden nominar a un candidato.

Finalmente los comicios internos se han convertido en un paseo triunfal de Burnham, que tomará las riendas del partido y del Ejecutivo tras la dimisión de Starmer, anunciada el pasado junio tras verse acorralado por la presión interna tras una crisis de liderazgo y de encadenar varias polémicas políticas, como el nombramiento de Peter Mandelson como embajador británico en Estados Unidos pese a su relación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Burnham ha emergido como una figura del laborismo llamada a revertir el declive del Ejecutivo y revitalizar el partido. En su primer gran discurso tras anunciar que aspira al liderazgo de los laboristas, presentó su agenda para descentralizar el poder político en Reino Unido y acercar Westminster a los territorios en un intento de promover el desarrollo económico de "todos los códigos postales" británicos.