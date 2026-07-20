Burnham promete gobernar "de manera diferente" y señala "medidas pronto" para ayudar con el coste de la vida

El próximo primer ministro británico, Andy Burnham. - Stephen Chung / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El nuevo líder laborista, Andy Burnham, que se convertirá en cuestión de horas en el primer ministro británico cuando se haga oficial la dimisión de Keir Starmer, ha prometido que gobernará "de manera diferente", avanzando que ya estudia una batería de medidas para abordar el coste de la vida.

"Júzguenme dentro de seis o doce meses por si he recaído en eso. Voy a esforzarme de verdad para que no sea así. La política necesita marcar un antes y un después", ha asegurado Burnham en una entrevista con el diario 'The Times'.

En este sentido, ha reiterado la necesidad de acometer cambios en la política británica tras "una década en la que las cosas simplemente no han funcionado". "Podemos seguir igual o intentar hacerlo de otra manera. Yo voy a intentar hacer las cosas de una manera diferente", ha asegurado.

El exalcalde de Mánchester ha subrayado que habrá "medidas pronto" para ayudar a la población con el coste de la vida. "Se trata mucho más de lo que realmente importa, que es la presión que la gente siente sobre sus finanzas, y de lo que escuchamos una y otra vez llamando a las puertas en Makerfield", ha afirmado en relación a su reciente campaña para salir elegido por dicha circunscripción. Este paso le permitió sacar el escaño y desde el Parlamento británico presentarse a las elecciones internas en el Partido Laborista.

Según ha señalado, esto afecta al modo de vida de los ciudadanos británicos, incluyendo su ocio y sus vacaciones. "Ahí es donde está el problema, ¿no?", ha indicado, asegurando que está en conversaciones con el Departamento de Economía para estudiar medidas, en las que, en todo caso, ha evitado entrar.

Estas declaraciones llegan horas antes de que asuma formalmente el puesto de primer ministro, un paso que llegará cuando Starmer confirme su marcha de forma oficial. El hasta ahora líder británico dimitió el pasado junio tras verse acorralado por la presión interna en su partido, tras una crisis de liderazgo y de encadenar varias polémicas políticas.