Starmer abandona Downing Street destacando que deja una economía "más fuerte" y una defensa "más sólida"

El primer ministro británico, Keir Starmer, da su último discurso desde Downing Street. - Europa Press/Contacto/Cover Images

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El todavía primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha abandonado este lunes Downing Street, sede del Gobierno británico, destacando que deja una economía "más fuerte" y una defensa "más sólida", al tiempo que ha prestado todo su respaldo al próximo líder britanico Andy Bunrham.

En su último discurso desde su residencia como primer ministro, antes de oficializar su dimisión ante el rey Carlos III de Inglaterra, Starmer ha ofrecido un balance positivo de sus dos años al frente del Ejecutivo en un discurso en el que ha estado acompañado por decenas de aliados políticos y trabajadores de Downing Street.

"Estoy convencido de que hoy Reino Unido es un país más fuerte y más justo de lo que era hace dos años. Nuestra economía es más fuerte", ha señalado, en un balance con el que ha sacado pecho a su hoja de servicios al frente del Gobierno.

"Nuestros servicios públicos están mejorando, con la mayor reducción de los tiempos de espera en 17 años. Cada día, más niños salen de la pobreza. La migración ha disminuido de forma significativa. Nuestra defensa y nuestra seguridad se encuentran sobre una base mucho más sólida, y nuestra reputación internacional se ha fortalecido enormemente", ha agregado.

Starmer se ha referido también a los seis años en los que ha liderado el Partido Laborista, incidiendo en que tomó las riendas del partido tras "una derrota histórica en 2019", y en unos años "lo transformó para que estuviera preparado para gobernar el país", reiterando la "contundente victoria" cosechada en el verano de 2024.

El dirigente laborista ha deseado "el mayor de los éxitos" a su sucesor Andy Burnham, de quien ha dicho que "cuenta con todo su apoyo".

En este sentido, ha advertido de que Reino Unido se enfrenta a a un mundo "en el que nuestros enemigos no se detendrán ante nada para dividirnos por nuestros valores, nuestra libertad, nuestra decencia y, francamente, por nuestra firme e inquebrantable determinación de apoyar al valiente pueblo de Ucrania". Así las cosas, ha reivindicado la "grandeza" de Reino Unido y recordado que se puede cambiar el país "para mejor" y "unir a personas diferentes bajo una misma bandera".

Starmer ha acabado su discurso entre aplausos y saludos de decenas de colaboradores y trabajadores de Downing Street antes de dirigirse en coche, acompañado de su esposa, Victoria, al Palacio de Buckingham donde confirmará al rey su dimisión.

El hasta ahora líder británico dimitió el pasado junio tras verse acorralado por la presión interna en su partido, tras una crisis de liderazgo y de encadenar varias polémicas políticas. Tomará el relevo el nuevo líder laborista, Andy Burnham, quien ha prometido que gobernará "de manera diferente", avanzando que ya estudia una batería de medidas para abordar el coste de la vida.

Burnham ha emergido como figura del laborismo llamado a revertir el declive del Ejecutivo y revitalizar el partido. En tiempo récord, logró sacar el escaño en el Parlamento británico, gracias a las elecciones parciales en Makerfield con las que pudo presentarse a los comicios internos, donde ha arrasado tras recibir 349 apoyos entre los diputados laboristas.