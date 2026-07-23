Burnham traslada al líder escocés que un nuevo referéndum de independencia en Escocia no está sobre la mesa

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham - Gareth Fuller/PA Wire/dpa

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Reino Unido, Andy Burnham, ha trasladado este jueves al ministro principal de Escocia, John Swinney, que la celebración de un nuevo referéndum de independencia no está sobre la mesa durante una reunión celebrada en la ciudad de Glasgow.

"El primer ministro ha dejado claro desde el principio que otro referéndum sobre independencia está fuera de la mesa porque nos alejaría del crecimiento de la economía y de ayudar a las familias con el coste de la vida", ha indicado el Gobierno en un comunicado.

En este sentido, ha instado a que "ambas partes trabajen juntas en una relación constructiva". "Espera mantener un diálogo habitual con el ministro principal en los próximos meses", ha dicho, agregando que su proyecto de descentralización de Reino Unido podría "crear empleos" y revitalizar las economías locales.

Por su parte, Swinney ha coincidido con el 'premier' en trabajar "de forma constructiva para mejorar la vida de las personas en Escocia", pero ha incidido un mensaje en redes sociales en que esa relación "debe construirse sobre la base del respeto al derecho de Escocia a elegir su propio futuro".

Burnham ha asumido las riendas del Gobierno, declarando su intención de abrir un punto de inflexión y romper con la crisis política abierta en Reino Unido tras el referéndum del Brexit hace una década. Entre las medidas sobre su proyecto de descentralización e industrialización se encuentra trasladar la residencia oficial del primer ministro a Mánchester.