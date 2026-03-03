Burundi nomina al expresidente de Senegal Macky Sall para dirigir la Secretaría General de la ONU

Archivo - El expresidente de Senegal Macky Sall en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Antonin Burat - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de senegal Macky Sall ha sido nominado por la República de Burundi como candidato para suceder al actual secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, según ha anunciado este lunes en rueda de prensa La Neice Collins, portavoz de la presidenta de la Asamblea General de la ONU, Annalena Baerbock.

De este modo, el que fuera líder de Senegal entre 2012 y 2024 se incorpora a una carrera para liderar la Secretaría General de la ONU, de la que ya son candidatos la expresidenta de Chile Michelle Bachelet y el director general del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi.

La nominación de Bachelet fue anunciada por el expresidente chileno Gabriel Boric, contando con el respaldo de México y Brasil; mientras que la de Grossi fue impulsada por el Gobierno de Argentina, su país natal.

Así, con la candidatura de Sall, en estos momentos, son tres los aspirantes a encabezar la Secretaría General de Naciones Unidas de cara al periodo 2027-2031.

Macky Sall, quien es ingeniero y geólogo de formación, también ha sido alcalde de Fatick, en el sur de Senegal y ciudad de la que es oriundo, así como primer ministro y presidente de la Asamblea Nacional.

Cabe recordar que la misión del portugués Guterres al frente de la Secretaría General de la ONU finalizará el próximo 31 de diciembre de 2026, tras asumir el cargo el 1 de enero de 2017.