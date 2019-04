Buteflika pide "perdón" por sus errores pero defiende su gestión durante 20 años de mandato en Argelia

Publicado 03/04/2019 20:36:20 CET

El presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, ha publicado este miércoles "un último mensaje" a la población tras su dimisión en el que ha pedido "perdón" por los errores que ha cometido durante sus cerca de 20 años de mandato, si bien ha defendido su gestión.

En su misiva, recogida por la agencia estatal argelina de noticias, APS, Buteflika se ha disculpado con "los hijos del país a los que, sin querer, ha fallado durante sus tareas pese a su profundo compromiso de servir a todos los argelinos".

"Los días y los años han pasado, tanto austeros como prósperos, dejando lugar para las acciones que se adoptaron, unas satisfactorias y otras menos, ya que es propio de la acción humana, que no siempre es perfecta", ha explicado.

"El error es humano, y les pido perdón por todo fallo, por una palabra o un gesto, que haya cometido con ustedes", ha dicho, al tiempo que ha recalcado que el hecho de abandonar el cargo "no supone la rotura de los lazos de afecto" existentes entre él y la población. "Siempre estarán en lo más profundo de mi corazón", ha añadido.

Así, ha manifestado que abandona el cargo "con espíritu de colaboración" y ha "pedido a Dios" que el nuevo presidente "logre la culminación de las aspiraciones" de la población del país africano.

"A pesar de la tensa situación que se vive desde el 22 de febrero, no he dejado de confiar, y doy gracias a Dios, porque el proceso nacional no se detendrá y vendrán los que seguirán este camino hacia los horizontes de progreso y prosperidad", ha indicado, antes de hacer hincapié en la necesidad de que "jóvenes y mujeres puedan acceder a la función pública, parlamentaria y administrativa".

Buteflika se ha mostrado además "orgulloso" de su contribución al hecho de que "Argelia entró en el siglo XXI en una situación mejor" y ha aplaudido los "notables progresos realizados en todos los campos, en favor de un pueblo argelino que me concedió el honor de ser su presidente durante 20 años".

"Como todo llega a su fin, digo adiós pese a que no es fácil expresar toda la sinceridad de mis sentimientos. Las palabras no bastan para expresar toda mi gratitud a la mayoría de ustedes por las manos que tendieron y los signos de afecto que me han mostrado", ha recalcado.

En este sentido, ha explicado que aceptó "voluntariamente" la Presidencia "por fidelidad" y que "ha consagrado los últimos 20 años al servicio del pueblo". "Dios es testigo de mi sinceridad y mi lealtad", ha argüido.

Por ello, ha señalado que deja el cargo "sin tristeza ni miedo" por el futuro del país y ha expresado su confianza en que los próximos dirigentes "continúan el proceso de reforma para garantizar una mayor prosperidad y seguridad para el país".

VACANCIA PRESIDENCIAL

La carta ha sido publicada horas después de que el Consejo Constitucional de Argelia haya confirmado la "vacancia definitiva" en la Presidencia del país, un día después de que Buteflika anunciara su dimisión tras semanas de protestas en su contra.

La carta de Buteflika con su dimisión fue publicada alrededor de una hora después de que el jefe del Ejército, Gaid Salá, reclamara la aplicación "inmediata" del artículo 102 argumentando que "no hay tiempo que perder" a la hora de inhabilitar al presidente para "garantizar la gestión de los asuntos del Estado en el marco de la legitimidad constitucional".

El histórico mandatario ha ido perdiendo apoyos en las últimas semanas, desde los partidos de la coalición gubernamental --incluido el suyo, el Frente de Liberación Nacional (FLN)-- hasta personas de su círculo más íntimo, entre ellos el propio Salá.

El presidente, que sufrió un infarto cerebral en 2013 y quedó inhabilitado, se impuso pese a ello en las elecciones celebradas en 2014. Desde entonces, se ha estado dirigiendo al público en una serie de cartas para anunciar sus decisiones.