La cadena Al Manar denuncia la muerte de uno de sus presentadores y su esposa en un bombardeo de Israel

Columna de humo tras un bombardeo de Israel contra la capital de Líbano, Beirut (archivo) - Europa Press/Contacto/Marwan Naamani

MADRID 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La cadena de televisión libanesa Al Manar, vinculada al partido-milicia chií Hezbolá, ha denunciado este miércoles la muerte de uno de sus presentadores y su esposa en un bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra la capital, Beirut.

Así, ha indicado en un comunicado que Muhamad Shari y su esposa, cuya identidad no ha sido facilitada, han muerto en un ataque aéreo contra el barrio de Zokak el Blat, antes de agregar que varios de sus hijos y nietos han resultado heridos por "la mano traicionera sionista".

"Nuestro colega mártir concluye una carrera distinguida que ha durado décadas, durante la cual ha representado la imagen del periodista de resistencia, el patriota comprometido y el hombre que cree en la libertad de expresión y la defensa de la verdad, sin importar los sacrificios", ha manifestado la cadena.

En este sentido, la cadena ha subrayado que le consdiera "un mártir por el mundo libre" y ha destacado que Al Manar "promete continuar en el camino de la verdad y defendiendo un mundo honesto, sin importar los sacrificios ni cómo de grandes sean los desafíos".

Las autoridades libanesas han indicado que al menos doce personas han muerto y cerca de 30 han resultado heridas a causa de los últimos bombardeos ejecutados por Israel contra los barrios beirutíes de Zokak el Blat y Basta, que se suman a otros ataques contra puntos del sur del país.

Líbano ha denunciado más de 900 los muertos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel, que ha desplegado además militares en varias zonas en el sur de Líbano en respuesta al disparo de proyectiles por parte de Hezbolá en venganza por el asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva junto a Estados Unidos contra el país asiático.

Israel ya había lanzado durante los últimos meses decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego alcanzado en noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegurando que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto las autoridades libanesas como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por Beirut y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.