La Cámara Baja del Parlamento irlandés aprueba una moción de confianza sobre la presidenta

DUBLÍN 1 Abr. (PA MEDIA/DPA/EP) -

La Cámara Baja del Parlamento irlandés ha aprobado este martes una moción de confianza presentada por el Gobierno del primer ministro Michéal Martin sobre la presidenta, Verona Murphy, tras una disputa por el reparto del tiempo en los turnos de palabra.

La moción ha sido aprobada por 96 votos a favor, 71 en contra y dos abstenciones. La votación se ha producido tras rechazarse una enmienda presentada por los partidos de la oposición en la que afirmaban que Murphy no contaba con la confianza de la Cámara.

El Gobierno ha salido al paso con una moción de confianza después de que en un primer momento la oposición propusiera una moción de censura en medio de una acalorada discusión sobre los cambios realizados por Murphy la pasada semana sobre los turnos de palabra.

"No nos quedaremos en silencio mientras tratan de intimidar a esta Cámara y su presidente. No tendrán éxito en oponerse al Gobierno", ha resaltado Martin, líder del partido Fianna Fail, agregando que no se puede perder el tiempo con "cínicas estrategias de agresión y disrupción".

Por su parte, la líder de Sinn Fein, Mary Lou McDonald, ha acusado a Murphy de mostrar una "parcialidad sin precedentes", si bien ella ha subrayado que no tiene "mala voluntad" y seguirá defendiendo a todos los miembros de la Cámara "de manera imparcial y justa".

Martin ya acusó a la oposición de boicotear su investidura como primer ministro de Irlanda en enero tras ganar las elecciones de noviembre. La oposición protestó entonces ante la decisión de que los independientes que apoyan al Gobierno conservaran sus privilegios en el tiempo de debate desde la bancada de la oposición.