La Cámara de Representantes de Indiana aprueba un nuevo mapa electoral republicano de cara a las elecciones

Archivo - Una protesta en el estado de Misuri en contra del plan republicano para elaborar nuevos mapas electorales - Europa Press/Contacto/Tammy Ljungblad - Archivo

MADRID 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Representantes del estado estadounidense de Indiana ha dado 'luz verde' a un proyecto de ley para definir un nuevo mapa electoral de cara a las elecciones de medio mandato programadas para el próximo año, una medida que de ser aprobada por el Senado permitirá al Partido Republicano obtener dos escaños más.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha felicitado al presidente de la Cámara, el republicano Todd Huston, así como al patrocinador de la ley, Ben Smaltz, y otros congresistas que han apoyado elaborar un nuevo mapa electoral en el estado.

El magnate ha instado al Senado en un mensaje publicado en la red social Truth Social a aprobar dicha medida para que el gobernador de Indiana, Mike Braun, la pueda firmar "lo antes posible" a fin de otorgar una "gigantesca victoria" de los republicanos en el estado.

La propuesta del Partido Republicano de reconfigurar el mapa electoral en el estado de Texas ha desencadenado una carrera en la que otros estados de mayoría republicana, entre ellos Misuri, Carolina del Norte y Ohio, han replicado dicha iniciativa.

En respuesta, estados de mayoría demócrata han prometido aprobar nuevos mapas electorales para favorecer a su formación. El gobernador de California, Gavin Newsom, impulsó recientemente una medida similar que permite al Partido Demócrata ganar hasta cinco escaños en el estado.