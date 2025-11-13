La Cámara de Represetantes de Estados Unidos aprueba el paquete de financiación que reabrirá el Gobierno federal

El Capitolio de Estados Unidos, sede del Congreso, en el momento en el que la Cámara de Representantes ha aprobado el paquete de medidas de financiación para poner fin al cierre del Gobierno federal más largo de la historia del país. - Europa Press/Contacto/Hu Yousong

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este miércoles el paquete de medidas de financiación aprobado en el Senado hace dos días para poner fin al cierre gubernamental de 43 días, el más largo de la historia del país, que ha provocado en las últimas semanas la expiración de los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), de los que dependen más de 40 millones de estadounidenses, y la cancelación de miles de vuelos ante la falta de controladores aéreos.

La propuesta ha sido aprobada con 222 votos a favor --entre ellos, los de seis representantes demócratas-- y 209 en contra, incluidos dos republicanos contrarios al gasto público que implica el texto, con la financiación de construcciones militares, proyectos relacionados con los veteranos y el Departamento de Defensa, el Departamento de Agricultura y el poder legislativo hasta el 30 de septiembre de 2026. Además incluye una medida para financiar el resto del Gobierno hasta el 30 de enero del próximo año y la reincorporación de los más de 4.000 empleados federales despedidos durante el cierre, según recoge el diario digital The Hill.

Por su parte, los demócratas que han votado a favor en la Cámara de Representantes han justificado su postura aludiendo a la importancia de reactivar la financiación federal, según ha recogido el portal de noticias The Hill, de forma similar a los ocho senadores demócratas que votaron el lunes, junto a los republicanos, por la aprobación del paquete en la Cámara Alta.

Con todo, la ley ha estado a punto de sufrir un revés después de que varios representantes republicanos se opusieran a una resolución incluida en el Senado que faculta a sus miembros republicanos a demandar al Gobierno federal por cientos de miles de dólares si sus registros telefónicos se encontraban entre los incautados en la investigación federal del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021. Con todo, el presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, ha prometido tramitar de urgencia un proyecto de ley aparte para revocar esa cláusula, una votación que tendría lugar la próxima semana.

El Gobierno federal llevaba cerrado desde el 1 de octubre ante el estancamiento en el Senado de una propuesta de financiación provisional en la que la bancada demócrata reclamaba que se incluyera una prórroga al programa federal de subsidios para seguros médicos. Con todo, un grupo de senadores demócratas centristas acordaron con los republicanos permitir la reapertura del gobierno federal a cambio de una futura votación sobre la extensión, en una decisión muy criticada por el partido que ha llevado a algunos de sus miembros a pedir la dimisión del líder de la bancada minoritaria en la Cámara Alta, Chuck Schumer, pese a que su par en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha defendido su papel y su continuidad.

El paquete de gasto público se dirige ahora a la Casa Blanca, que ya ha previsto la firma por parte de su inquilino, Donald Trump, a las 21.45 (hora local) de este mismo miércoles (las 3.45 del jueves en la España peninsular).