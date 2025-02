Camboya expulsa a un periodista británico conocido por denunciar violaciones de los Derechos Humanos

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Camboya ha anunciado este miércoles que el periodista británico Gerald Flynn, conocido por sus artículos sobre el medio ambiente y abusos de los Derechos Humanos, tiene prohibida la entrada al país, por lo que ha quedado expulsado de forma indefinida.

El caso, que afecta al periodista de 33 años que trabaja para el portal estadounidense Mongabay, especializado en información medioambiental, ha hecho saltar las alarmas ante el posible aumento de la represión contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación.

Las autoridades camboyanas lo acusan de "mentir" al asegurar en su solicitud de visado que trabajaba como electricista cuando en realidad estaba desempeñando labores de investigación como periodista desde 2019, tal y como ha explicado el portavoz del Ministerio del Interior, Touch Sojak.

Flynn vio imposibilitada su entrada en Camboya el pasado mes de enero tras unas breves vacaciones en Tailandia. "Engañó a Camboya", ha aseverado Sojak, que ha explicado que su entrada fue rechazada cuando llegó al Aeropuerto Internacional Siem Reap.

"Siento confirmar que se me negó la entrada a Camboya el 5 de enero y que, un mes después, no está claro si puedo o no volver, pero todo apunta a que se trata de una medida en represalia por mi trabajo como periodista", ha aseverado en un mensaje difundido a través de X.

El periodista también se encuentra en la 'lista negra' de las autoridades migratorias de Camboya a raíz de un reportaje difundido a través de la cadena France24 en el que se mostraba una postura crítica contra el sector energético camboyano.

Desde entonces, Flynn ha denunciado que la situación para la prensa ha empeorado en el país, especialmente durante los últimos cinco años. "Hemos visto más arrestos, más demandas, más acoso... Incluso asesinatos", ha sostenido.