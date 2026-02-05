Camboya pide en una carta a Macron "documentos históricos" para resolver las disputas con Tailandia

Archivo - El presidente de Francia, Emmanuel Macron. - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Camboya, Hun Manet, ha enviado este jueves una carta al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en la que solicita la entrega de "documentos históricos" que contribuyan a resolver las disputas fronterizas con Tailandia, que han desembocado en combates entre las partes durante el último año y se remontan a más de un siglo, cuando se trazaron las fronteras durante la ocupación francesa del territorio camboyano.

El Ministerio de Exteriores del país asiático ha indicado en un comunicado que la misiva responde a los "indicios de que Francia está dispuesta a entregar documentos técnicos e históricos relevantes en relación con las fronteras internacionales entre Tailandia y Camboya".

Así, el mandatario camboyano ha dado las gracias al Gobierno francés por su "apoyo firme al alto el fuego alcanzado entre las partes" y por el "compromiso constructivo con los esfuerzos para facilitar una resolución pacífica de las disputas de acuerdo con el Derecho Internacional".

"También queremos resaltar las contribuciones a largo plazo de Francia a la paz, el desarrollo y la reconstrucción nacional de Camboya durante décadas, una cuestión importante para las capacidades nacionales de Camboya", recoge el texto.

"Es por ello que el primer ministro ha pedido a Francia considerar la idea de ofrecer el apoyo experto y facilitar el acceso a documentos relevantes sobre la frontera internacional entre Tailandia y Camboya, que deriva de la era del protectorado francés en Camboya", ha sostenido.

En este sentido, ha dicho estar dispuesto a trabajar conjuntamente con Francia y la comunidad internacional para "salvaguardar la paz de acuerdo con el Derecho Internacional y no mediante amenazas o el uso de la fuerza". "Esperamos que el compromiso continuado de Francia sirva para alcanzar una solución duradera y justa para que los pueblos de Camboya y Tailandia vivan uno junto al otro en paz, con seguridad, en calidad de buena vecintad y de forma próspera de cara a las siguientes generaciones", ha manifestado.

"El Gobierno de Camboya reitera su compromiso con la resolución pacífica de las disputas, la renuncia al uso de la fuerza y la defensa del multilateralismo, el Derecho Internacional, todo ello fundamental para la paz y la estabilidad en la región", ha zanjado.

La frontera actual entre los dos países --que tiene unos 817 kilómetros de largo-- fue cartografiada de forma oficial por primera vez por Francia en el año 1907, mediante un tratado franco-siamés establecido cuando Camboya era colonia francesa, y se basaba en los ríos que dividen la zona.

Durante los últimos meses, la zona ha registrado los peores enfrentamientos en años y, si bien se acordó un nuevo alto el fuego a finales de diciembre, las partes siguen acusándose mutuamente de violar la tregua. Este último repunte de la violencia, que ha dejado más de un centenar de muertos y casi un millón de desplazados a ambos lados de la frontera, ha provocado numerosas críticas por parte de Nom Pen, que acusa a Bangkok de ocupar parte de su territorio.

Camboya ha insistido en recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para resolver las disputas territoriales, si bien Tailandia no reconoce la jurisdicción de la corte, que en el año 1962 determinó que el disputado templo hindú de Preah Vihear --situado en la frontera-- se encuentra bajo soberanía camboyana.