Camboya rechaza las demandas territoriales de Tailandia para poner fin al conflicto en la frontera

Archivo - Imagen de archivo de una calle en la frontear entre Camboya y Tailandia. - Europa Press/Contacto/Magdalena Chodownik

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Camboya han rechazado este martes las últimas demandas territoriales realizadas por Tailandia para poner fin al conflicto que ambos países comparten en la frontera y que sigue abierto a pesar del alto el fuego decretado en diciembre del año pasado.

El portavoz del Gobierno camboyano, Pen Bona, ha indicado que el desarrollo de los acontecimientos en la frontera "sigue siendo una prioridad y punto central de las conversaciones entre los líderes camboyanos y los homólogos extranjeros" que visitan Nom Pen.

Así, ha indicado que la postura de Camboya ha sido recalcada y que el país aboga por mantener la tregua y buscar, de forma paralela, el diálogo mediante los "mecanismos bilaterales existentes" entre las partes. En este sentido, ha instado a resolver las disputas "en el marco del Derecho Internacional".

No obstante, ha protestado por las "actividades ilegales de las fuerzas tailandesas en zonas de las provincias de Banteay Meanchey y Oddar Meanchey", al tiempo que ha subrayado que "no reconoce ninguna demarcación territorial fronteriza biletaral" ni las demandas tailandesas al respecto.

"Las fronteras no deben modificarse mediante la fuerza", ha apuntado, al tiempo que ha vuelto a acusar a las fuerzas de Tailandia de perpetrar acciones ilegales el pasado 4 de abril cerca del templo de Preah Vihear.

A pesar de la tregua alcanzada en diciembre tras semanas de combates, las partes siguen intercambiando acusaciones de violaciones del alto el fuego en la zona fronteriza, donde los últimos ataques dejaron más de un centenar de muertos y un millón de desplazados en ambos territorios.