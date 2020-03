La campaña de Trump demanda a la cadena CNN por difamación en relación con unos artículos sobre Rusia

MADRID, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La campaña del presidente estadounidense, Donald Trump, ha presentado este viernes una demanda por difamación contra la cadena de televisión CNN por una serie de artículos en los que acusa al magnate y su equipo de buscar la ayuda de Rusia para ganar los comicios previstos para noviembre de 2020.

La demanda forma parte ahora de una serie de documentos presentados por Trump contra diversos medios de comunicación por varios artículos de opinión que hablan de Rusia. Anteriormente, el republicano había demandado a 'The New York Times' y 'The Washington Post' por informaciones similares.

En el caso de la CNN, el artículo fue publicado en junio y acusa a la campaña de Trump de "valorar los riesgos y beneficios potenciales de buscar de nuevo la ayuda de Rusia de cara las elecciones de 2020". Así, aseguraba que tal opción "estaba sobre la mesa".

"La CNN era consciente de la falsedad y aún así publicaron el artículo. Lo hicieron con el propósito y la intención de dañar la campaña y engañar a sus propios lectores en el intento", ha indicado la campaña de Trump en un comunicado.

En este sentido, el equipo del mandatario ha aseverado que las acciones legales tomadas tienen como objetivo "llevar a los responsables ante la Justicia por su falsa y temeraria forma de informar".

Además, buscan así "establecer la verdad: que la campaña no tiene acuerdo alguno ni ha establecido un 'quid pro quo' ni ha coludido con Rusia".