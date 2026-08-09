Canadá activa el plan federal para ayudar a los afectados por el enorme incendio en la Columbia Británica

Bomberos de Canadá combaten el incendio declarado en la Columbia Británica, a 9 de agosto de 2026 - Europa Press/Contacto/Lin Wei

MADRID 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canadá ha activado hace unas horas el plan de asistencia federal para auxiliar a las decenas de miles de afectados por el enorme incendio declarado el viernes en la provincia de la Columbia Británica, en el suroeste del país, que ha devorado ya 10.500 hectáreas y obligado a la evacuación de más de 20.000 personas.

La Ministra de Gestión de Emergencias canadiense, Eleanor Olszewski, ha anunciado en redes sociales que ha aprobado la solicitud de asistencia federal de las autoridades provinciales, especialmente en las dos regiones más afectadas, Summerland y Peachland.

La provincia entera se encuentra desde poco ayer en estado de emergencia a la espera de nuevos balances de daños tras las operaciones de esta pasada noche. En el capítulo de víctimas, la Policía Montada del Canadá ha anunciado el comienzo de una investigación sobre un fallecido posiblemente vinculado al incendio; un residente de Meadow Valley, al oeste de Summerland.

"Existen condiciones peligrosas en la región y la policía, junto con el Servicio Forense de la Columbia Británica, está investigando para confirmarlo", decía el comunicado. "Los agentes están trabajando en estrecha colaboración con la familia afectada", concluye la nota.