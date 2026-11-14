Canadá asegura que "no aceptará" un acuerdo comercial con EEUU que ponga en riesgo su industria automovilística

El primer ministro de Canadá, Mark Carney - Adrian Wyld / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha advertido de que "no aceptará" un acuerdo comercial con Estados Unidos que comprometa la viabilidad de su industria automovilística, uno de los principales puntos de fricción en las negociaciones bilaterales, aunque ha asegurado que ambas partes están avanzando hacia una solución.

El Ejecutivo canadiense considera que la integración entre los sectores automovilísticos de ambos países resulta determinante para mantener la competitividad de la industria norteamericana, especialmente por la importancia de la fabricación canadiense de componentes. "Este Gobierno no aceptará un acuerdo con Estados Unidos que no sea compatible con la viabilidad del sector automovilístico canadiense", ha subrayado el 'premier' canadiense.

En este sentido, ha defendido que Canadá parte de una posición sólida, respaldada por una industria consolidada, trabajadores que figuran entre los más productivos del mundo, y otras ventajas derivadas de sus menores costes sociosanitarios y del compromiso gubernamental con el sector. Por ello, ha rechazado las voces que plantean "aceptar cualquier propuesta" estadounidense sin tener en cuenta sus consecuencias para la industria nacional.

Carney ha reconocido que esta cuestión constituye uno de los asuntos más complicados de las conversaciones comerciales con Estados Unidos y ha precisado que, pese a los avances, todavía no se ha alcanzado un entendimiento.

A este respecto, ha asegurado que Canadá está preparado para avanzar en este ámbito y ha considerado que alcanzar cuanto antes un acuerdo permitiría establecer una relación comercial estable bajo la nueva política estadounidense para el automóvil. Un escenario que, según ha defendido, beneficiaría tanto a los trabajadores y fabricantes canadienses como, "en gran medida", a Estados Unidos.

Estas declaraciones llegan después de que Carney muntuviese a comienzos de este mes una conversación "buena" y "constructiva" con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el marco de las conversaciones para sentar las bases de un eventual acuerdo comercial. Este contacto se produjo tras la ruptura de la mesa de negociación el pasado mes de agosto, desencuentro que derivó en la imposición cruzada de aranceles entre ambos países.