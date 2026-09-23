Canadá sanciona a diez altos cargos y organismos iraníes por la "represión digital" de la disidencia

Archivo - La ministra de Exteriores de Canadá, Anita Anand - Adrian Wyld / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canadá ha anunciado este miércoles la imposición de sanciones contra cinco altos cargos iraníes y cinco organismos estatales a los que acusa de participar en la "represión digital" y otras violaciones de Derechos Humanos.

"Estas personas y entidades han contribuido a los esfuerzos de Irán por reprimir la disidencia y restringir las libertades fundamentales de la población iraní, entre otras cosas mediante la vigilancia digital, la censura, la violencia ilegal, la detención arbitraria y la intimidación", ha precisado la ministra de Exteriores, Anita Anand, en un comunicado.

La jefa de la diplomacia canadiense ha denunciado que las autoridades de Irán continúan "controlando el flujo de información" y restringiendo libertades a través del desarrollo de "infraestructuras cibernéticas" con las que "vigilar y perseguir" a aquellos que manifiestan sus diferencias con Teherán.

Asimismo, ha defendido estas medidas como parte de los esfuerzos de Canadá y otros países "afines" para aumentar la presión sobre Irán por lo que ha considerado "persistente desprecio de los Derechos Humanos".