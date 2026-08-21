Canadá ve "inaceptable" el rechazo de Israel a investigar el ataque contra el convoy de WCK en Gaza

Archivo - Trabajadores palestinos preparan comidas en una cocina de WCK en Rafá, en la Franja de Gaza - Abed Rahim Khatib/dpa - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Canadá han señalado este viernes que ven "inaceptable" el rechazo de Israel a abrir una investigación por la vía penal sobre el bombardeo en abril de 2024 al convoy humanitario de World Central Kitchen (WCK) en Gaza, donde murieron siete trabajadores humanitarios.

La ministra de Exteriores canadiense, Anita Anand, ha condenado la decisión y ha recalcado que "seguirá presionando para que se lleve ante la Justicia a los responsables" de aquel ataque en el que murió un ciudadano canadiense, Jacob Flickinger.

Así, ha expresado en un comunicado que se produjeron "graves fallos" a la hora de perpetrar el ataque en cuestión contra el convoy de la ONG del chef español José Andrés. "Es necesario que haya justicia para los siete trabajadores muertos y sus familiares", ha apuntado.

"Cerrar el caso sin mayor rendición de cuentas deja a sus familias sin las respuestas que han buscado durante más de dos años. Los trabajadores humanitarios que entregan alimentos y ayuda vital en zonas de conflicto deben ser protegidos", ha recalcado. "Canadá espera que se respete el Derecho Internacional", ha añadido.

Sus palabras llegan después de que la Fiscalía Militar de Israel descartara abrir una investigación al considerar que lo sucedido no constituye un delito por la vía penal.

Sin embargo, las propias fuerzas de seguridad sí admitieron en su investigación interna que varios fallos graves llevaron a los soldados a creer erróneamente que un combatiente del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) viajaba con el convoy, pero han argumentado que WCK no informó al Ejército sobre la presencia de personal de seguridad armado en el convoy, que además se desvió de la ruta acordada.