Canceladas las clases en varios estados de Malasia por la neblina procedente de los incendios en Indonesia

La ciudad de Solok, Indonesia, envuelta en una bruma tóxica por enormes incendios forestales (archivo) - Wawan Kurniawan / Zuma Press / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Malasia ha cancelado este viernes las clases en cuatro estados y en la capital, Kuala Lumpur, por la intensa contaminación provocada por el humo de los incendios forestales de Indonesia.

La ministra de Educación, Fadhlina Sidek, ha distribuido un comunicado en sus redes sociales anunciando el cierre de todas las escuelas en cuatro estados en el sur y sureste del país: Johor, Melaka, Negeri Sembilan y Selangor, así como los territorios federales de Putrajaya y Kuala Lumpur. En Pahang, solo se han visto afectadas las escuelas del distrito de Rompin.

El departamento ha indicado que continuará supervisando los niveles del Índice de Calidad del Aire (API, por sus siglas en inglés) y coordinando estrechamente con las directivas federales.

Asimismo, el estado de Selangor ha pospuesto las celebraciones del Día Nacional del Deporte previstas para este sábado por el empeoramiento del situación de la neblina.

La bruma ha persistido en todo el país, con 38 áreas que han registrado lecturas insalubres según el Índice de Contaminación Atmosférica (ICA) este viernes, frente a las 36 registradas en la tarde del jueves, según el Sistema de Gestión del Índice de Contaminación Atmosférica (APIMS), de acuerdo con las informaciones recogidas por el diario malasio 'The Star'.

Las lecturas del API entre cero y 50 indican buena calidad del aire, de 51 a 100 moderada, de 101 a 200 insalubre, de 201 a 300 muy insalubre, mientras que lecturas superiores a 300 se clasifican como peligrosas.

En Negeri Sembilan se ha registrado la lectura más alta a nivel nacional con 186 este viernes. Johor tiene el mayor número de zonas insalubres, con ocho, seguido de Selangor con seis, Perak con cinco y Pahang con cuatro.