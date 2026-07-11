El canciller de Alemania traslada a Sánchez sus condolencias por el incendio de Los Gallardos

Archivo - El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Peng Ziyang - Archivo

MADRID 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, ha trasladado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sus condolencias por las víctimas y afectados del incendio declarado en Los Gallardos (Almería) que ha dejado por el momento 12 fallecidos y arrasado más de 6.000 hectáreas.

Merz ha sido uno de los últimos líderes europeos en ofrecer su apoyo al Gobierno español para cualquier ayuda que necesite frente a lo que el canciller alemán describió como una tragedia.

"Las noticias sobre la catástrofe de los incendios en Andalucía son desoladoras. He expresado mis condolencias al presidente del Gobierno español", ha comunicado Merz en un mensaje publicado en redes sociales. "Nuestros pensamientos están con los numerosos heridos y con los familiares de las víctimas. Esperamos que encuentren consuelo", ha añadido.

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha agradecido este sábado, por su parte, los numerosos gestos de solidaridad y condolencias enviados durante las últimas horas por la comunidad internacional.

"Agradezco toda la solidaridad y condolencias que me trasladan tantos países y ministros de Exteriores para Almería, Andalucía y España en estos momentos dolorosos por los terribles incendios", ha manifestado Albares a través de un comunicado en redes sociales.

El ministro ha asegurado igualmente que Exteriores está en permanente contacto con los países que tienen ciudadanos afectados.

Además de los líderes de la Unión Europea, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el presidente de Francia, Emmanuel Macron o el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, han trasladado desde el viernes su apoyo y su ánimo a los afectados y puesto a disposición de España cualquier ayuda que solicite para combatir las llamas.