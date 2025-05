El candidato del MAS a la Presidencia de Bolivia dice que su "principal enemigo es Evo Morales"

La Fiscalía pide "calma" ante las posibles movilizaciones por las candidaturas de Andrónico Rodríguez y el expresidente boliviano

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El exministro de Gobierno y candidato presidencial del Movimiento Al Socialismo (MAS) a las elecciones de Bolivia, Eduardo del Castillo, ha asegurado este martes que su "principal enemigo es Evo Morales", el expresidente del país, al que también ha identificado como "el principal enemigo que tenemos dentro del" partido oficialista.

Del Castillo ha lamentado que Morales "no entiende" que esté inhabilitado constitucionalmente, así como que "no tiene partido" para las elecciones previstas el 17 de agosto. El candidato del MAS ha achacado al exmandatario que "su anuncio de movilización ya el pueblo no cree, la gente va a retornar al MAS", según recoge el diario boliviano 'El Deber'.

Morales ha tenido que recurrir al Partido de Acción Nacional Boliviano para presentarse a las elecciones tras ser expulsado del Movimiento al Socialismo (MAS), mientras que sus partidarios denunciaron el lunes, el último día para presentar las candidaturas, que no habían podido hacerlo debido a la falta de personalidad jurídica del partido.

Sus simpatizantes han iniciado este martes una serie de movilizaciones para lograr la inscripción de Morales. Las protestas, que han comenzado con un acullico (masticado de coca) en el inicio de la autopista La Paz-El Alto, irán incrementando la presión, según ha indicado el dirigente 'evista' Juan Enrique Mamani a 'El Deber'.

Paralelamente, el presidente del Senado y antiguo protegido de Morales, Andrónico Rodríguez, ha anunciado una "vigilia permanente" en defensa de su candidatura, después de que su inscripción como aspirante a la Presidencia quedara en suspenso en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), ante la medida cautelar frenando el registro de las candidaturas del Movimiento Tercer Sistema (MTS), el partido que sostiene la coalición Alianza Popular por la que se presenta.

Ante las movilizaciones convocadas y las tensiones electorales, la Fiscalía ha pedido a la ciudadanía y, en especial, "a personas afines o simpatizantes de organizaciones, alianzas o instrumentos políticos, a mantener la calma y evitar actos de confrontación", según reza el comunicado difundido por la institución este martes.