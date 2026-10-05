Los candidatos descartados para la segunda vuelta en Brasil no apoyan ni a Lula ni a Bolsonaro

Archivo - El candidato presidencial brasileño Augusto Cury (archivo) - Leco Viana / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos presidenciales minoritarios que no han pasado a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales brasileñas no han apoyado por el momento a ninguno de los dos aspirantes restantes, el presidente saliente, Luiz Inácio Lula da Silva, de izquierda, y el candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Así, Augusto Cury, Renan Santos y Ronaldo Caiado, que suman entre los tres el 7,31% de votos, han criticado a Lula y Bolsonaro. "La democracia brasileña, como la de otros muchos países, tiene síntomas de asfixia", ha afirmado Cury, médico de profesión, según recogen medios brasileños.

"Lula dice que es el padre de los pobres, pero gobierna para los ricos porque los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres", ha afirmado Cury, candidato del partido de centro Avante, tras lograr un 2,89% de apoyo en la votación del domingo.

Detrás de Cury con un 2,24% está Renan Santos, quien ha criticado la "polarización". "Su único mérito es ser hijo de otro caradura que no era muy inteligente. Eso ya dice mucho del momento actual: ningún votante sabe explicar por qué vota a Flávio", ha argumentado en referencia al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El quinto clasificado, Ronaldo Caiao, que ha logrado un 2,18% de votos, ha adelantado que "jamás" se pronunciaría sin reunirse antes con el presidente de su partido, el conservador Demócratas, Gilberto Kassab. Poco después la formación ha publicado un comunicado en el que anuncia su neutralidad en la segunda vuelta.

Por contra, el candidato Romeu Zema (0,27%) ha expresado su rechazo a la candidatura del presidente Lula. "Estaré en contra del Partido de los Trabajadores (PT)", ha recalcado, aunque en su intervención no ha mencionado a Bolsonaro.

Lula y Bolsonaro se enfrentarán en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales el próximo 25 de octubre tras la votación del domingo, en la que Bolsonaro obtuvo un 47,03% de votos y Lula logró un 45,16% de apoyo, ambos lejos del 50% que les hubiera otorgado la victoria directa en primera vuelta.