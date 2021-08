Capriles llama a participar "sin complejos" en las elecciones regionales de noviembre

MADRID, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El dirigente opositor venezolano Henrique Capriles ha llamado a participar "sin complejos" en las elecciones locales y regionales convocadas por el chavismo para el 21 de noviembre, lo que supone un paso al frente que por ahora no han dado otros líderes como Juan Guaidó.

Capriles entiende que la próxima cita representa una "oportunidad" para que "el pueblo tenga voz". "Tenemos a la vuelta de la esquina un proceso que hay que asumir sin complejos", ha dicho el excandidato presidencial, que ante los medios ha llamado a "agarrar el toro por los 'cachos' y hablarle a la gente con sinceridad".

En este sentido, y admitiendo que el cambio político "no se va a dar de un día para otro", ha reivindicado su "experiencia política" para erigirse de nuevo en portavoz de un "deseo de cambio" que ya le distanció de Guaidó en 2020, cuando tanteó la posibilidad de participar en las elecciones parlamentarias.

Entonces, según Capriles, "hubo unas señales", insuficientes para "completar" el proceso y consumar una candidatura opositora clara frente al chavismo. Ahora, considera que "es distinto", entre otras razones porque hay un Consejo Nacional Electoral (CNE) con miembros vinculados a la oposición.

El dirigente opositor ha evitado abrir un frente con otros teóricos socios, pero sí ha apuntado que antes había "una opción de poder fuerte y robusta, que generaba esperanza en la gente". "Eso no es lo que hoy tenemos", ha apostillado.

DIÁLOGO CON EL GOBIERNO

El Gobierno de Nicolás Maduro y la oposición están citados a partir del viernes en México para abrir un nuevo proceso de diálogo en el que participará Primero Justicia, el partido de Capriles, con una delegación que estará liderada por Tomás Guanipa. Capriles ha confirmado también la asistencia a la cita mexicana de Stalin González.

De este proceso de negociación --"no hablaría de diálogo", ha apuntado Capriles--, la oposición espera algún tipo de acuerdo que permita una igualdad de condiciones políticas en Venezuela, aunque no se han marcado objetivos específicos. Capriles ha dicho que espera "soluciones francas" y que no sea un "show" solo para los medios.

Sobre la coincidencia de este proceso con las inminentes elecciones, ha señalado que "no es excluyente", sino que se tratan de dos frentes que "se complementan". "Respaldo cualquier proceso que signifique acuerdo para los venezolanos", ha esgrimido ante los periodistas.