Capturado en Ecuador el presunto asesino de la colombiana Natalia Villalba tras una semana de búsqueda

Archivo - Cinta policial - Europa Press/Contacto/Marcin Nowak

MADRID 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades colombianas han informado este sábado que el ciudadano británico Foster Martinson, de 36 años, ha sido capturado en el aeropuerto de Quito (Ecuador) tras una semana de búsqueda. Martinson está acusado de asesinar a la colombiana Natalia Villalba, cuyo cuerpo fue hallado hace menos de una semana en el interior de una maleta dentro de un apartamento en Bogotá.

La captura del presunto asesino, también conocido por las autoridades colombianas como Matthew Ashley Foster-Smith, se ha producido tras una orden de detención internacional por parte de la Interpol.

"Un grupo de trabajo conformado por la Fiscalía General de la Nación y CTI Seccional Bogotá, Migración Colombia Regional Andina, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia (SDSCJ), la Secretaría General de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Quito, Interpol de la Policía de Ecuador y Dorset Police logró durante esta semana la ubicación de Matthew Ashley Foster-Smith quien sería el responsable del asesinato de Natalia Villalba el pasado 18 de junio", ha asegurado Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, en una publicación en sus redes sociales.

El crimen de Natalia Villalba, modelo y diseñadora gráfica colombiana, ocurrió el pasado 18 de junio en un apartamento ubicado en el barrio de El Chicó, al norte de Bogotá.

El sospechoso cuenta con antecedentes en Reino Unido por una condena de dos años por acoso en 2023 que lo mantenía bajo vigilancia. Sin embargo, logró salir de su país y viajar a Bogotá.

Las cámaras de seguridad del edificio habrían recogido sus movimientos en el lugar donde la modelo colombiana se hospedaba temporalmente. De esta manera, el hombre habría ingresado el miércoles 17 de junio y se habría marchado al día siguiente tras haber trasladado varias sábanas a la lavandería.

Unos días después, una empleada de servicios generales halló el cuerpo de la víctima en el baño, oculto dentro de una maleta gris. La Fiscalía, que investiga el caso como feminicidio, estima que el crimen ocurrió el jueves 18 de junio. Según la investigación, el agresor habría dejado abierta la llave de la ducha para retrasar la descomposición del cuerpo y ganar tiempo para huir del país, además de alterar la escena al llevarse el teléfono móvil de la víctima.