Caracas denuncia que "ni un euro" de la ayuda humanitaria de la UE llega al pueblo de Venezuela

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Exteriores de Venezuela, Yván Gil, ha asegurado este lunes que "ni un euro" de los fondos destinados por la Unión Europea a ayuda humanitaria llega realmente a la población venezolana.

"La verdad es simple: ni un euro de esos fondos llega a nuestro pueblo. La Unión Europea no desarrolla ni registra ningún proyecto humanitario en Venezuela", ha afirmado Gil en un mensaje publicado en su canal de Telegram.

Así, ha advertido a los contribuyentes europeos que "mientras Bruselas impone recortes, exige ajustes y limita los presupuestos de salud, vivienda y empleo en sus propios Estados miembros, anuncia con orgullo nuevos millones para 'ayuda humanitaria' a Venezuela".

"Todo ese dinero termina en los bolsillos de intermediarios y supuestas ONG que han hecho del financiamiento internacional un negocio", ha reprochado.

Menciona así los 14,5 millones de euros anunciados este mismo lunes por la Comisión Europea. "Esos 14,5 millones de euros no llegarán a Venezuela. Serán, como los 149 millones anteriores, otra operación de corrupción disfrazada de solidaridad", ha denunciado. "¡Basta de corrupción y falsos pretextos de la Unión Europea! ¡Venezuela se respeta!", ha concluido.

Bruselas ha anunciado este lunes que estos 14,5 millones servirán para la protección, la asistencia sanitaria y la nutrición de colectivos afectados por la crisis política y humanitaria en el país, así como las repercusiones en países vecinos como Colombia.

Estos fondos se añaden a los 149 millones de euros asignados para el área de América Latina y el Caribe en el presupuesto humanitario europeo. Esta medida ha sido anunciada a pocos días de la próxima cumbre de líderes de la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), prevista para los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta, Colombia.