Caracas rechaza las acciones "ilegales" de Guyana en "aguas no delimitadas" tras anuncio sobre exploraciones

Archivo - El ministro de Exteriores venezolano, Yvan Gil - Europa Press/Contacto/Li Rui - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de Venezuela ha rechazado este viernes las acciones "ilegales" y "unilaterales" por parte del Gobierno de Guyana en "aguas no delimitadas" después de que Georgetown informase de exploraciones en su zona económica exclusiva.

"Constituyen un nuevo intento de desvirtuar y desconocer los derechos de Venezuela sobre las aguas pendientes por delimitar entre ambas naciones, un acto de usurpación de áreas marítimas que se suma a su conducta de desconocimiento del Acuerdo de Ginebra de 1966, relativo a la controversia por el espacio terrestre de la Guayana Esequiba", ha indicado el ministro de Exteriores, Yvan Gil, en un comunicado.

Caracas ha recordado que tanto Guyana como Venezuela "comparten una extensa zona marítima que, a la fecha, permanece pendiente de delimitación", una cuestión reconocida por ambos Gobiernos "en diversas ocasiones, incluyendo mediante la declaración conjunta de los ministros de Exteriores del 30 de septiembre 2011".

"De conformidad con los principios del Derecho Internacional y del derecho del mar generalmente reconocidos, la delimitación de espacios marítimos entre Estados con costas adyacentes requiere un acuerdo entre las partes y no puede ser determinada unilateralmente por uno de ellos", ha resaltado.

Por ello, ha defendido que "cualquier actividad de exploración, prospección o disposición de recursos naturales en dichos espacios constituye un acto unilateral carente de base jurídica", mientras que también "viola los principios fundamentales del Derecho Internacional de buena fe, cooperación y buena vecindad".

"Venezuela no tolerará que Guyana dé por sentado que el mar pendiente por delimitar le pertenece y, en consecuencia, se atreva ilícitamente a usufructuar los recursos existentes en esa región, generar daños ambientales y fabricar derechos de navegación comercial, civil o militar", ha argüido.

La cartera ya emitió un primer comunicado al respecto el miércoles en el que pedía a Guyana "abstenerse de realizar actos unilaterales que puedan lesionar principios de derecho consuetudinario que rigen las relaciones internacionales de países ribereños".

Esto se produce después de que el Gobierno de Guyana informase de que llevaría a cabo exploraciones a fin de recabar datos procedentes de un área de aproximadamente 25.000 kilómetros cuadrados en aguas de su zona económica exclusiva.