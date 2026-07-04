Carlos III celebra el "hito" de la Declaración de Independencia de EEUU en su 250º aniversario

Carlos III y Camila (archivo) - Europa Press/Contacto/Cover Images

MADRID 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El rey de Inglaterra, Carlos III, ha trasladado a Estados Unidos su felicitación por el "hito" que supuso la Declaración de Independencia de la que se cumplen este sábado 250 años, un hecho que precisamente supuso el inicio de la Guerra de Independencia entre las trece colonias norteamericanas y la Corona británica.

"¡Felices 250 a Estados Unidos! Hoy Estados Unidos celebra su 250º aniversario de la firma de la Declaración de Independencia. Ha sido estupendo poder celebrar este hito con ustedes este mismo año", ha publicado Carlos III en redes sociales en referencia a la visita del monarca y su esposa, Camilla, el pasado mes de abril.

La Casa Real británica recuerda así el viaje de Carlos y Camila a Washington D.C., a Nueva York y a Virginia en una visita oficial "con motivo de la ocasión" del aniversario.

Reino Unido reconoció la independencia de las trece colonias en 1783 y desde entonces ambas partes han acercado posturas hasta construir una 'special relationship'. El propio monarca ha destacado la "extraordinaria evolución" de su asociación "para superar el conflicto y forjar una de las alianzas más estrechas y más productivas que haya visto el mundo".

"Afrontamos juntos los problemas del mundo actual y las oportunidades del mañana", ha asegurado antes de manifestar su deseo de que sigan defendiendo sus valores comunes "250 años más". El monarca británico ha planteado así la responsabilidad de proteger la naturaleza, uno de los temas favoritos de su reinado.

La visita de Carlos III a Estados Unidos se produjo en un momento delicado de las relaciones por la negativa de Londres a participar en la ofensiva militar estadounidense e israelí contra Irán. La visita concluyó con elogios del presidente Donald Trump al monarca.