El primer ministro de Canadá, Mark Carney, durante la cumbre de la APEC en Shenzhen. - Zheng Huansong / Xinhua News / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha defendido este miércoles la vigencia de las sanciones a Rusia, replicando al presidente ruso, Vladimir Putin, que las restricciones no "son cosa del pasado" y "surten efecto" ante la guerra "ilegal" en Ucrania.

"Para empezar, las sanciones no son cosa del pasado. Canadá tiene miles de sanciones contra personas y entidades de Rusia, y seguimos ampliando esa lista de sanciones", ha afirmado en declaraciones antes de la cumbre de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que acoge la ciudad china de Shenzhen.

De esta forma ha indicado que Canadá trabaja con sus aliados para actualizar sanciones como las aplicadas a la 'flota fantasma', que Rusia emplea para sortear precisamente las sanciones comerciales internacionales.

"El señor Putin puede preguntar a sus amigos oligarcas, puede preguntar a sus jugadores de hockey si las sanciones son o no cosa del pasado", ha indicado. "Creo que descubrirá que son muy reales, que están surtiendo efecto y que son absolutamente necesarias, porque fue una guerra ilegal e injustificada", ha indicado sobre la vigencia de las restricciones.

El jefe del Kremlin ha sostenido que Rusia ha superado con éxito las sanciones internacionales impuestas contra su economía, asegurando que la presión externa ha servido como un incentivo para reforzar la soberanía tecnológica rusa y modernizar su industria.

Tras defender las cifras macroeconómicas de Rusia, Putin ha incidido en que, en cambio, la Unión Europea no ha logrado adaptarse a las consecuencias de las sanciones que impuso a Rusia, lo que a su juicio está provocando "una pérdida de potencial industrial" y competitividad, el aumento del déficit y la inflación y un "declive humillante" del nivel de vida en la eurozona.

Carney participa este miércoles y jueves en la cumbre de la APEC, en la que países de las dos orillas del Pacífico están llamados a debatir sobre el fomento del comercio y la cooperación técnica, una cita que se ha visto eclipsada por la cumbre tripartita de Putin con los líderes de China, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con una resonancia histórica por las implicaciones en la agenda de desnuclearización o la marcha de las guerras en Ucrania e Irán.