La Casa Blanca afirma que el marco para Groenlandia permitirá lograr "todos los objetivos" y "para siempre"

Casas junto al fiordo de Erik, sur de Groenlandia, a 20 de junio de 2009, en Groenlandia, Dinamarca. - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha afirmado este jueves que el acuerdo marco alcanzado el miércoles entre el presiente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, sobre Groenlandia permitirá, de materializarse, lograr "todos los objetivos estratégicos" de Washington y "para siempre", tras las tensiones diplomáticas de las últimas semanas, incluidas amenazas por parte del mandatario estadounidense sobre una intervención militar.

"Si este acuerdo sale adelante, y el presidente Trump así lo espera, Estados Unidos lograría todos sus objetivos estratégicos respecto a Groenlandia, a muy poco coste y para siempre", ha afirmado la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Anna Kelly, en declaraciones concedidas a Europa Press.

Así, ha defendido que Trump "demuestra una vez más que es el Negociador en Jefe", antes de afirmar que los detalles del acuerdo aún están siendo abordados "entre todas las partes implicadas", sin que por ahora haya detalles al respecto. Kelly ha subrayado por ello que serán publicados una vez sean cerrados.

Las declaraciones desde la Casa Blanca han llegado un día después de que Trump desvelara que había pactado con Rutte "un marco para un futuro acuerdo" respecto a Groenlandia, al tiempo que confirmó que levanta los aranceles anunciados para varios países europeos por su apoyo a Dinamarca ante sus exigencias para anexionar el territorio.

"De concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN", dijo, mientras que Rutte ha subrayado este mismo jueves que la conversación no abordó asuntos de soberanía y ha hecho hincapié en la importancia de reforzar la seguridad en el Ártico frente a las amenazas percibidas por parte de Rusia y China, a los que ha pedido "mantener alejados" de la isla danesa, tanto a nivel militar como económico.