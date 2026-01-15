La Casa Blanca asegura que "hasta ahora" Delcy Rodríguez "ha cumplido con todas las demandas" de EEUU

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt - Europa Press/Contacto/Will Oliver - Pool via CNP

EEUU mantiene que Machado no puede gobernar por falta de apoyo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha asegurado este jueves que "hasta ahora" la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, "ha cumplido con todas las demandas" de Estados Unidos, después del acercamiento entre ambas administraciones tras el ataque estadounidense a Caracas, que se saldó con un centenar de muertos y la captura del presidente del país latinoamericano, Nicolás Maduro.

"Hasta ahora, han cumplido con todas las demandas y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Hemos logrado un acuerdo energético de 500 millones de dólares, en gran parte gracias a la cooperación de Rodríguez", ha declarado la portavoz, Karoline Leavitt, durante una rueda de prensa.

En este sentido, ha confirmado que las autoridades venezolanas han liberado esta semana a cinco ciudadanos estadounidenses en el marco de la excarcelación de presos de varias nacionalidades. "Al presidente le complace lo que está viendo y espera que la cooperación continúe", ha expresado, tras insistir en que "han sido extremadamente cooperativos".

Estas declaraciones llegan un día después de que Trump y Rodríguez mantuvieran su primera llamada telefónica conocida desde que la vicepresidenta jurara el cargo como jefa de Estado encargada de Venezuela ante la ausencia de Maduro. De hecho, Leavitt ha señalado que el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros miembros de la Administración "han estado en constante comunicación" con el Gobierno venezolano.

EEUU MANTIENE QUE MACHADO NO PUEDE GOBERNAR POR FALTA DE APOYO

Cabe mencionar que la portavoz de la Casa Blanca ha realizado esta rueda de prensa mientras que Trump estaba reunido con la opositora venezolana María Corina Machado, si bien ha insistido en que ésta no puede gobernar Venezuela por falta de apoyo dentro del país.

"Es una evaluación realista basada en lo que el presidente ha escuchado y visto a través de sus asesores. Su opinión no ha cambiado hasta el momento", ha concluido al ser preguntada al respecto por la prensa.

No obstante, ha asegurado que el presidente estadounidense "esperaba con interés esta reunión y que fuera una conversación positiva y fructífera con Machado, quien es una voz realmente destacada y valiente para gran parte del pueblo venezolano".