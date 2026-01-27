La Casa Blanca desmiente la destitución del jefe de la Patrulla Fronteriza

El jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Gregory Bovino - Europa Press/Contacto/Richard Tsong-Taatarii

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Casa Blanca ha negado este lunes que el jefe de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Gregory Bovino, haya sido destituido, en medio de las crecientes críticas por las redadas contra la migración en Minneapolis, que han acabado el pasado sábado con la muerte de Alex Pretti, un enfermero estadounidense de 37 años.

"Gregory Bovino no ha sido relevado de sus funciones", ha zanjado la subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Interior, Tricia McLaughlin, en su cuenta de X, donde ha defendido que el jefe de la Patrulla Fronteriza "es una pieza clave del equipo del presidente, (Donald) Trump, y un gran estadounidense".

Con estas declaraciones, McLaughlin ha salido al paso después de que fuentes gubernamentales citadas por las cadenas NBC News y CNN hayan apuntado a una retirada de Bovino y algunos de sus agentes de Minneapolis, tras lo que regresarían a sus respectivos puestos con anterioridad al despliegue en esta ciudad.

En todo caso, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, han asegurado este mismo lunes que han acordado con el inquilino de la Casa Blanca que algunos agentes federales abandonen la citada localidad en la mañana del martes.

En este contexto, está previsto que Frey se reúna en la misma jornada con el "zar de las fronteras", Tom Homan, quien se encargará, además de dirigir las operaciones del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Minnesota, de gestionar las investigaciones de fraude en el estado que han provocado "el robo de miles de millones de dólares de los contribuyentes", según ha señalado Leavitt.

El magnate republicano, por su parte, ha hablado en términos muy positivos de sus respectivas conversaciones telefónicas con Frey y Waltz, a quien había acusado previamente de "incitar a la insurrección".

El pasado sábado un agente de la Patrulla Fronteriza mató al enfermero Alex Pretti mientras estaba siendo reducido durante una operación del ICE en el centro de Minneapolis, lo que ha provocado protestas de la población, ya que este incidente se suma a otros como el de la muerte de Reneé Good el pasado 7 de enero, también tiroteada, o la detención de un niño de cinco años. Las autoridades municipales y estatales han pedido la retirada de las fuerzas federales adicionales y el fin de la "ocupación".